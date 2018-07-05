СМИ сообщили, в какой клуб и на какую зарплату перейдет Криштиану Роналду

Всемирно известный португальский форвард-легионер клуба "Реал" (Мадрид, Испания) Криштиану Роналду согласился продолжить свою карьеру в клубе "Ювентус" (Турин, Италия).

Соответствующее сообщение в четверг, 5 июля, опубликовало издание AS. Согласно данным журналистов, 33-летний форвард будет получать в "Ювентусе" зарплату в 30 млн евро за сезон. Теперь руководств итальянского клуба займется согласованием со своими испанскими коллегами суммы сделки. Пока известно, что "Ювентус" предложил выкупить контракт Роналду за 100 млн евро, однако президент "Реала" планирует выручить больше.

Напомним, за последние несколько месяцев Роналду успел с "Реалом" выиграть очередной турнир – Лигу Чемпионов и "вылететь" из 1/8 финала Чемпионата мира-2018 со сборной Португалии.