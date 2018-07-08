Китайский клуб предложил Роналду зарплату $ 235 миллионов

Один из клубов китайской Суперлиги якобы предложил португальскому нападающему мадридского "Реала" Криштиану Роналду контракт стоимостью 200 млн евро (около $ 235 млн).

Об этом сообщает испанская ежедневная спортивная газета Marca.

По данным издания, речь шла о контракте на два года с зарплатой в 100 (около $ 117 млн) миллионов евро за сезон. Отмечается, что предложение футболист отклонил.

Отметим, что о планах Роналду перебраться в Китай в марте этого года сообщал бывший главный тренер китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранд" и сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари.



Накануне СМИ сообщили, что Роналду будто бы может продолжить карьеру в составе "Ювентуса" и даже занялся поиском жилья в итальянском Турине.

В июне Криштиану Роналду признал свою вину по делу об уклонении от налогов и согласился выплатить штраф €18,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения. 33-летний футболист согласился с предъявленными обвинениями по четырем эпизодам неуплаты налогов. За каждое из которых предусмотрено тюремное заключение на срок шесть месяцев.