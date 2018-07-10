Бой Усик — Гассиев. Бывший тренер украинца назвал фаворита

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC украинец Александр Усик является фаворитом в финальном бою Всемирной суперсерии бокса (WBSS) с россиянином-чемпионом мира по версии IBF, WBA Муратом Гассиевым.

Навыки и способности нашего соотечественника позволяют утверждать, что он очень крепкий боец, рассказал его бывший тренер Джеймс Али Башир в комментарии Tribuna.com.

"Совершенно не важно, где боксировать: в Москве или на Луне. После гонга в ринге останутся только Усик, Гассиев и рефери. Я считаю Александра фаворитом этого боя", — отметил собеседник.

Напомним, финальный бой Всемирной суперсерии бокса между Усиком и Гасиевым должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, однако был отложен из-за травмы украинского боксера. Позже стало известно, что спортсмены встретятся на ринге 21 июля в Москве.