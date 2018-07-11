Хорватия - Англия - 2:1. Хорваты в финале ЧМ-2018. Фото. Видео голов

Сборная Хорватии одержала победу над англичанами со счетом 2:1 во втором полуфинале чемпионата мира по футболу 2018. Матч прошел на стадионе "Лужники" в Москве, здесь же 15 июля в финале ЧМ-2018 встретятся сборные Хорватии и Франции.

Хорватия - Англия 2:1

11 июля, Москва, "Лужники"

Голы: 0:1 – 5 Триппьер, 1:1 – 68 Перишич, 2:1 – 109 Манджукич

Хорватия - Субашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Ракитич, Брозович, Перишич, Модрич, Ребич, Манджукич.

Англия - Пикфорд, Уокер, Стоунз, Янг, Магуайр, Алли, Лингард, Стерлинг (Рэшфорд, 74), Хендерсон, Триппьер, Кейн.

Предупреждения:

Манджукич (48), Уокер (54), Ребич (96)

Напомним, во вторник, 11 июля, сборная Франции одержала победу над бельгийцами со счетом 1:0 в полуфинале чемпионата мира-2018. Матч прошел на арене "Санкт-Петербург". Единственный мяч забил защитник французской команды Самюэль Умтити, который на 51-й минуте замкнул подачу с углового.