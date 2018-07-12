Домагой Вида извинился перед россиянами за выкрик "Слава Украине": видео

Защитник сборной Хорватии и турецкого "Галатасарая" Домагой Вида, после победы над сборной Англии и выхода в финал ЧМ-2018, в прямом телеэфире извинился за видео с выкриком "Слава Украине!", которое он записал вместе с членом тренерского штаба Огненом Вукоевичем.

Видеозапись извинения, сделанного игроком во время послематчевого флэш-интервью, была опубликована на портале YouTube.

Журналист поинтересовался у Виды – не смущало ли его освистывание болельщиков во время матча с Англией.

"Нет. Я знаю, что сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. […] Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках", − сказал игрок и подкрепил свои слова пожатием руки интервьюеру.

Напомним, скандал начался 7 июля после победы сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 на Россией. Защитник Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич, ранее игравшие за киевское "Динамо", отпраздновали триумф, записав видеообращение со словами "Слава Украине!".

Затем Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде − "за политический жест", а Огнен Вукоевич был оштрафован на крупную сумму денег. Позже Хорватская федерация футбола и вовсе уволила его с должности члена тренерского штаба сборной. Президент ФФУ Андрей Павелко предложил компенсировать Вукоевичу сумму штрафа, однако тот отказался от такой помощи.