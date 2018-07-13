Черчесов рассказал, как тренер сборной Украины помогал в подготовке ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о помощи наставника национальной команды Украины Андрея Шевченко в подготовке к чемпионату мира – 2018, который проходит в РФ.

"Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу", - сказал Черчесов в интервью "Спорт-Экспресс".

Напомним, Черчесов заявил, что в матче 1/4 финала Чемпионата мира по футболу-2018 его подопечные реально сражались с командой Хорватии, но им не хватило везения.