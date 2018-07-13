В ФИФА пояснили запрет на показ красивых болельщиц на трибунах

Представители ФИФА прокомментировали требование реже демонстрировать крупные планы болельщиц во время футбольных матчей, которое было выдвинуто телевещателям.

Как сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола, чрезмерный показ представительниц женского пола является неэтичным.

Отмечается также, что в подобных кадрах телезрители могут увидеть сексуальный подтекст, что неуместно во время спортивного мероприятия.

В ФИФА подчеркнули, что в организации сейчас проводится антидискриминационная кампания. По словам экспертов, проблемы сексизма не должны иметь место во время проведения футбольного матча. Эта проблема является действительно актуальной, поскольку в данных условиях встречается гораздо чаще, нежели расизм.

Напомним, ранее ФИФА потребовала от вещателей уменьшить в своих трансляциях количество крупных планов привлекательных болельщиц.