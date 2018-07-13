ФИФА оштрафовала Футбольные союзы Хорватии и Швеции

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола оштрафовал Футбольные союзы Швеции и Хорватии за нарушение медиамаркетинговых правил на чемпионате мира 2018 года.

Как передает официальный сайт ФИФА, сумма штрафа составила 50 тысяч швейцарских франков, что эквивалентно такой же сумме в долларах.

Во время четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года против команды Англии (0:2) член национальной команды Швеции показал неразрешенный коммерческий бренд. То же самое сделал представитель хорватской сборной.

Напомним, глава Хорватского футбольного союза Давор Шукер извинился за выкрик Домагоя Виды и Огнена Вукоевича "Слава Украине!".

Как ранее сообщалось, скандал начался 7 июля после победы сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 над Россией. Защитник Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич, ранее игравшие за киевское "Динамо", отпраздновали триумф, записав видеообращение со словами "Слава Украине!".

Затем Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде − "за политический жест", а Огнен Вукоевич был оштрафован на крупную сумму денег. Позже Хорватская федерация футбола и вовсе уволила его с должности члена тренерского штаба сборной.