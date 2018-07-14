Хорватский тренер потроллил "африканский" состав сборной Франции

Экс-тренер сборной Хорватии Игор Штимац обратил внимание, что в сборной Франции играет большое количество выходцев из Африки.

Об этом он написал Facebook.

"Кто-нибудь знает, с кем мы в финале играем? Кимпембе - ДР Конго, Дембеле - Мавритания, Сидибе - Мали, Умтити - Камерун, Погба - Гвинея, Толиссо - Того, Матюиди - Ангола, Канте - Мали, Нзонзи - ДР Конго, Мбаппе - Камерун, Менди - Сенегал, Манданда - ДР Конго, Фекир - Алжир. Респект!" - написал Штимац.

Напомним, в воскресенье, 15 июля, сборная Франции сыграет в финале чемпионата мира по футболу-2018 против хорватов.