Усик — Гассиев: анонс боя, прогнозы специалистов и котировки букмекеров

В субботу, 21 июля, в Москве состоится финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии, в котором чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC украинец Александр Усик встретится с обладателем титулов IBF и WBA россиянином Муратом Гассиевым.

Путь к финалу

Изначально финальный бой Всемирной суперсерии бокса между Усиком и Гасиевым должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, однако был отложен из-за травмы украинского боксера.

На пути к финалу Усик в 1/4 финала досрочно победил Марко Хука, а в полуфинале по очкам одолел Майриса Бриедиса.

Гассиев в четвертьфинале нокаутировал Кшиштофа Влодарчика, а в 1/2 досрочно победил Юниера Дортикоса.

Несмотря на ажиотаж накануне боя в прессе и в Сети, по данным официального сайта WBSS, на данный момент продана лишь половина билетов. Организаторы сумели реализовать только 10 тысяч билетов на вечер бокса при вместимости арены в 20 тысяч. При этом стоимость билетов на долгожданный финал составляет от 672 до 63 тыс. грн.

Скандалы накануне боя

Задолго до поединка появилась информация о возможном срыве боя. Промоутер украинца заявил, что существует вероятность, что бой Усика и Гассиева может не состояться из-за нарушения договоренностей российской стороной.

В свою очередь, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что срыв боя между Усиком и Гассиевым может повлечь серьезные последствия для стороны, которая стала инициатором.

Кроме того, уже в Москве Усик фактически сорвал открытую тренировку, запланированную накануне поединка. Во время открытой тренировки Усик только поднялся в ринг, вытащил руки из карманов, поклонился своим болельщикам и ушел. Позднее Усик пояснил, что это тем, что хочет оставить все самое лучшее на грядущую субботу (день боя).

Отметим, что за несколько дней до боя Усик заявил о разрыве контракта с тренером Сергеем Ватаманюком. "Он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы расстались, потому что то, что он давал мне, не помогало развиваться", — пояснил Усик.

Мнения специалистов

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол спрогнозировал победу Усика над Гассиевым по очкам. "Бой будет интересный. Тут вообще 50/50 (шансы — Ред.). Главное Саше, мне кажется, быть собранным, потому что Гассиев — очень жесткий и 100% будет идти и ломать, захочет выиграть нокаутом у Саши. Но Саша — грамотный. Я думаю, он должен победить его по очкам…", — отметил Постол.

Бывший тренер Усика Джеймс Али Башир считает, что украинец является фаворитом в предстоящем бою. "Совершенно не важно, где боксировать: в Москве или на Луне. После гонга в ринге останутся только Усик, Гассиев и рефери. Я считаю Александра фаворитом этого боя", — отметил экс-тренер.

В свою очередь глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский заявил, что любителей бокса ждет бой больших мастеров: "Гассиев – хорошо двигающийся нокаутер, очень грамотный боксер с точки зрения тактики, он имеет впечатляющую функциональную готовность и производительность. Усик прекрасно чувствует дистанцию и красиво двигается на ногах, осыпая оппонентов ударами. Оба боксера имеют впечатляющую скорость, технический арсенал и выносливость", – цитируют Рябинского "Известия".

Прогноз букмекеров

Ранее букмерекеры называли Усика фаворитом боя. Так, на победу украинца компания William Hill принимала ставки с коэффициентом 1,44. На успех россиянина – 2,75. Ничья в данном противостоянии оценивалась в 21,0.

На сегодня, по данным букмекеров, ставки равны. При этом а победу украинца компания William Hill принимает ставки с коэффициентом 1,9. На успех россиянина коэффициент такой же – 1,9. Ничья в данном противостоянии оценивается в 19,0.

Где смотреть

В субботу вечером, 21 июля, в Москве кроме боя Усик-Гассиев пройдет еще 10 боев. Трансляция вечера бокса начнется в 20:30 на канале "Интер". Ожидается, что начало самого боя будет примерно в 00:00 по Киеву.

Напомним, ранее промоутер украинца Александр Красюк заявил о том, что бой между Усиком и Гассиевым находится на грани срыва.