Болельщики ЧМ-2018 вынесли из поездов одеял и подстаканников на миллион рублей

Болельщики чемпионата мира по футболу-2018, которые бесплатно путешествовавшие во время соревнований между городами, вынесли из поездов "сувениры на память" примерно на один миллион рублей.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам начальника департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" РЖД Павла Бурцева, болельщики уносили с собой подстаканники, постельное белье и одеяла.

Бурцев объясняет это тем, что люди, видимо, полагали, раз что-то выдано в составе бесплатной поездки, то это им и принадлежит.

Бесплатный проезд футбольным фанатам и журналистам, посетившим матчи мундиаля, прошедшего с 14 июня по 15 июля, предоставлялся как на общественном транспорте в городах проведения матчей, так и в поездах.



Чемпионат мира завершился 15 июля. В финале турнира сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. Лучшим игроком турнира был назван Модрич, лучшим молодым игроком - Мбаппе.