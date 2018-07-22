Порошенко попросят присвоить Усику звание Героя Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложит президенту Петру Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины.

Об этом он написал в Facebook, комментируя победу украинца над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.

"Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины!" - написал Гройсман.

Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получит кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе.

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.

Президент Украины Петр Порошенко также прокомментировал победу Александра Усика.

"Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы", - написал Порошенко в Twitter.