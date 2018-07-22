"Москва, ба-ам!" Усик поделился радостью после победы над Гассиевым

Украинский боксер Александр Усик поделился радостью после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

"Олимпийский", спасибо! Люди, земляки! Всем спасибо за поддержку. Москва-2018, ба-ам! Батя в здании!" - сказал Усик после боя в эфире телеканала "Интер".

Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получит кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе.

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.

Президент Украины Петр Порошенко также прокомментировал победу Александра Усика.

"Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы", - написал Порошенко в Twitter.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины.

"Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины!" - написал Гройсман.