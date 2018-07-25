Сенсация от ФИФА. Опубликован список претендентов на звание лучшего игрока года

Опубликованы имена десяти футболистов, которые могут получить звание лучшего игрока по итогам сезона 2017-2018.

Отметим, что в топ-10 ФИФА не попал нападающий сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар. При этом в прошлогоднем списке бразилец занял высокое третье место.

Номинанты на приз лучшем игроку года:

Эден Азар ("Челси", сборная Бельгии)

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", сборная Бельгии)

Рафаэль Варан ("Реал", сборная Франции)

Антуан Гризманн ("Атлетико", сборная Франции)

Гарри Кейн ("Тоттенхэм", сборная Англии)

Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции)

Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины)

Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии)

Криштиану Роналду ("Реал", сборная Португалии)

Мохамед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта)

Напомним, ранее сообщалось о том, что нападающий сборной Англии стал самым дорогим футболистом в мире.