Лига чемпионов: результаты 2-го раунда квалификации, видео голов

Во вторник, 24 июля, в Европе проходят матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19 годов.

Казахстанская "Астана" принимала датский "Мидтьюлланн" и одержала победу со счетом 2:1.

Отметим, что главным тренером "Астаны" является украинский специалист Роман Григорчук, а цвета клуба защищает украинский футболист Артем Довбик и датский защитник украинского происхождения Эрик Святченко.

"Астана" (Казахстан) – "Мидтьюлланн" (Дания) 2: 1

Голы: Кляйнхаслер 31 Кляйнхаслер 90 + 4 - Викхайм 51

В другом матче шведский "Мальме" выиграл в гостях у румынского "Клужа".

Отметим, что судьба матча была решена в конце первого тайма голом, забитый 22-летним форвардом Карлосом Страндбергом.

"Клуж" (Румыния) - "Мальме" (Швеция) 0:1

Гол: Страндберг 45

ПАОК (Греция) - Базель (Швейцария) 2:1

Голы: Каньяс 32, Прийович 80 - Айети 82

Шкендия-79 (Албания) - Шериф (Молдавия)

Гол: Ибраими 24

Динамо Загреб (Хорватия) - Хапоэль Беер-Шева (Израиль) 5:0

Голы: Хайрович 22, Оршич 28, Адеми 50, Адеми 61, Ходжич 82

Црвена Звезда (Сербия) - Судува (Литва) 3:0

Голы: Эбесилио 23, Радонич 35, 58

Напомним, ранее была проведена жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-сезона 2018/2019. Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" сыграет против вице-чемпиона Чехии – пражским клубом "Славия".