"Политические причины": первая ракетка Украины отказалась участвовать в турнире в Москве

Первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение отказаться от участия в турнире Moscow River Cup, проходящем в России.

По словам директора турнира Александра Островского на первом этапе в числе звезд значилась и Свитолина, сообщает championat.com.

"У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера командой Элины и ею самой было принято решение в Россию не лететь", — сказал он.

Напомним, ранее Свитолина победила россиянку и выиграла престижный турнир в Дубае.