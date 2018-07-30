Ломаченко подожгли во время праздника

Украинский боксер, чемпион мира (WBA) в легком весе Василий Ломаченко опубликовал в своем Instagram видео своего участия в фокусе с огнем.

На коротком ролике запечатлено, как во время праздничного конкурса девушка в костюме русалки поджигает левую руку боксера. Затем пламя разгорается и резко исчезает.

"Loma Firechenko", - подписал видео Ломаченко.

"Чуть брови русалке не спалил", "Бровей и челки у девушки не осталось", "Ни в воде не трёшь, ни в огне не горишь", "Лучший", "И так на бои не соглашаются, еще и магию начал изучать", "Вася ,ты красава", "Вася не горит) он же из Матрицы", "Береги руку, Вася!", "В этих руках есть уже есть огонь", - комментируют пост подписчики спортсмена.

Ранее сообщалось, что Ломаченко лайкнул в Instagram фотографию бойца ММА Конора Макгрегора рядом с президентом России Владимиром Путиным.