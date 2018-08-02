В России собрались наказать попросившихся в Украину биатлонисток

Член правления Союза биатлонистов России Алексей Нуждов потребовал наказать трех российских биатлонисток, которые решили перейти в сборную Украины.

"Вариантов развития ситуации сейчас два. После того, как нам поступит официальный запрос, соберется правление, на котором каждый выскажет свое мнение по этому вопросу и будет принято решение. Мое отношение к этому отрицательное, я за карантин", - цитирует Нуждова РИА Новости.

В среду, 1 августа, стало известно, что российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко будут выступать на международных соревнованиях в составе сборной Украины.

Бех и Рассказова ранее выступали за сборную России, и за самовольную смену гражданства их могут отлучить от соревнований на два года. Москаленко отстранение не грозит, поскольку она не выступала за сборную.