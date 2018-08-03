В России предупредили Украину об угрозе потерять Усика

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, российский боксер Николай Валуев поделился мнением о критике украинского боксера Александра Усика.

"Если эта травля Усика на Украине будет продолжаться, они могут просто потерять своего спортсмена: он уедет куда-нибудь и все. Я уверен, он не станет менять гражданство, потому что Александр – человек слова, по-настоящему благородный человек", - цитирует Валуева "Чемпионат.com".

Россиянин заявил, что травля Усика характеризует Украину с негативной стороны.

"Травля не может иметь хороших последствий. Человек вышел на ринг и настолько высоко поднял флаг своей страны, а с ним так поступают. Это лишний раз говорит о власти на Украине и подчеркивает величие спортсмена", - заключил он.

Напомним, известный журналист и заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев остро раскритиковал украинского боксера-чемпиона Александра Усика после ряда его заявлений на пресс-конференции, посвященной победе над россиянином Муратом Гассиевым.