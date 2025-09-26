"Динамо" против "Шахтера": обнародованы результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

Кратко:
- Жеребьевка состоялась в пятницу, 26 сентября, в Киеве
- Матчи 1/8 финала Кубка Украины состоятся с 28 по 30 октября 2025 года
Футбольные клубы "Динамо" и "Шахтер" встретятся в 1/8 финала Кубка Украины. Об этом стало известно по результатам жеребьевки, которая состоялась в пятницу, 26 сентября, в Киеве. Об этом сообщает Sport.ua.
По итогам слепой жеребьевки сформировалось восемь пар команд:
"Виктория" (Сумы) - "Ингулец" (Петрово);
"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк);
"Агротех" (Тышевка) - "Феникс-Мариуполь";
"Буковина" (Черновцы) - "Нива" (Тернополь);
"Лесное" (Киев) - "Чернигов";
ЛНЗ (Черкассы) - "Рух" (Львов);
"Агробизнес" (Волочиск) - "Металлист 1925" (Харьков);
"Локомотив" (Киев) - "Нива" (Винница).
Матчи 1/8 финала Кубка Украины состоятся с 28 по 30 октября 2025 года.
