"Динамо" против "Шахтера": обнародованы результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

По итогам слепой жеребьевки сформировалось восемь пар команд.

https://glavred.info/sport/dinamo-protiv-shahtera-obnarodovany-rezultaty-zherebevki-1-8-finala-kubka-ukrainy-10701554.html Ссылка скопирована

Обнародованы результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fcshakhtar, https://www.instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Кратко:

Жеребьевка состоялась в пятницу, 26 сентября, в Киеве

Матчи 1/8 финала Кубка Украины состоятся с 28 по 30 октября 2025 года

Футбольные клубы "Динамо" и "Шахтер" встретятся в 1/8 финала Кубка Украины. Об этом стало известно по результатам жеребьевки, которая состоялась в пятницу, 26 сентября, в Киеве. Об этом сообщает Sport.ua.

По итогам слепой жеребьевки сформировалось восемь пар команд:

видео дня

"Виктория" (Сумы) - "Ингулец" (Петрово);

"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк);

"Агротех" (Тышевка) - "Феникс-Мариуполь";

"Буковина" (Черновцы) - "Нива" (Тернополь);

"Лесное" (Киев) - "Чернигов";

ЛНЗ (Черкассы) - "Рух" (Львов);

"Агробизнес" (Волочиск) - "Металлист 1925" (Харьков);

"Локомотив" (Киев) - "Нива" (Винница).

Матчи 1/8 финала Кубка Украины состоятся с 28 по 30 октября 2025 года.

Последние новости спорта:

Отметим, как сообщал Главред, вингер ПСЖ и национальной сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим футболистом сезона 2024/25.

Кроме того, украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о досрочном завершении выступлений в сезоне из-за эмоционального и психологического истощения. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

Члены УЕФА планируют поддержать запрет для Израиля на участие в европейских футбольных соревнованиях на следующей неделе. Давление на руководящий орган европейского футбола усилилось после протестов и объявления Комиссией ООН геноцида в Газе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред