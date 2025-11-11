"Были тяжело ранены": Джоли не сдержала эмоций после увиденного в Херсоне

Вы узнаете:
Херсонские медики рассказали о деталях визита голливудской актрисы Анджелины Джоли в детскую областную больницу. Впечатлениями от приезда звезды они поделились с Суспільне Херсон.
Во время пребывания в Украине знаменитость посетила поликлинику детской областной больницы. Медицинские работники отметили, что Анджелина оставила у них лучшие впечатления, ведь она не только говорит об Украине в мире, но и приехала в город, который постоянно обстреливает армия террористической РФ.
"Несмотря на такую опасность... Херсон - это зона боевых действий, где постоянно летают дроны, работает артиллерия. И человек такого уровня, который занимается детьми, ЮНИСЕФ, ООН посетил Херсон. Говорит о том, что война в Украине продолжается, необходимо всем обратить внимание на это", - рассказала руководительница заведения Инна Холодняк.
Особые эмоции у Джоли вызвали дети, которые пострадали от боевых действий и проходят реабилитацию в херсонской больнице. По словам медиков, Анджелина интересовалась, как проходят занятия детей с особыми потребностями.
"Были и тяжело раненые, им оказывали медицинскую помощь в нашем заведении. Мы показали наших маленьких героев, которые остались живы. Большинство из них проходят реабилитацию. Это дети, которые долгое время лечились, которые были протезированы в Охматдете и в других учреждениях здравоохранения. Джоли была очень обеспокоена этой ситуацией", - поделилась директор больницы.
Также Инна Холодняк призналась, что визит звезды такого масштаба стал большой поддержкой для медиков Херсона и поднял боевой дух людей, которые живут в условиях постоянной опасности.
О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер, сценарист, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательницей премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, которая три года подряд выиграла награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
