"Этот день настал" Вакарчук сделал неожиданное заявление о "Холостяке"

Известный певец удивил фанатов заявлением о шоу "Холостяк".

Святослав Вакарчук заговорил о "Холостяке" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

Вы узнаете:

Святослав Вакарчук вспомнил шоу "Холостяк"

Что рассмешило певца

Известный украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который недавно раскрыл тайну своей личной жизни и показал жену и детей, неожиданно заговорил о шоу "Холостяк". В своем Instagram он опубликовал кадр из реалити и рассказал, как оно повлияло на его жизнь.

Как признался Вакарчук, мемы о шляпе из "Холостяка" едва не испортили премьеру фильма "Океан Эльзы. Наблюдение шторма".

Святослав Вакарчук - Океан Эльзы / фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

"Этот день наступил. Никогда не думал, что буду писать пост о "Холостяке", но вот пишу", - заинтриговал поклонников Святослав.

Певец выложил в Stories свою фотографию в шляпе, которая напомнила зрителям образ участницы реалити. Это был фрагмент интервью фронтмена "Океана Эльзы", записанного примерно в 2001 году. Святослав в шутку отметил, что несмотря на реакцию зала, аксессуар ему до сих пор нравится.

Святослав Вакарчук в шляпе / фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

"Почему-то в любом зале - во Львове или в Киеве - на этом моменте весь зал начинал смеяться. Сначала я думал, что он просто кринжево выглядит. Я с этим, во-первых, не согласен - мне нравится шляпа. А потом мне объяснили, что дело совсем не в этом. И на фото, которое вы видите, есть объяснение. Ну что ж, длинные щупальца "Холостяка" дотянулись и до меня", - посмеялся над совпадением Вакарчук.

Ранее Главред сообщал, что известный украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые официально рассказал о своей личной жизни в фильме "Океан Эльзы: Наблюдение шторма", премьера которого состоится 6 ноября. Артист показал кадры с женой и детьми.

Также известный шоуменГригорий Решетник ответил в Threads на критику своей работы в романтическом реалити "Холостяк". Блогер-плиткарь Богдан Беспалов высказал мнение, что Григорий отдал этому проекту все, что мог, и намекнул, что пришло время сменить ведущего

О персоне: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

