Голливудскому актеру поставили смертельный диагноз

Кулье назвал свой рак "весьма поддающимся лечению" с "90-процентной вероятностью излечимости".

https://glavred.info/starnews/gollivudskomu-akteru-postavili-smertelnyy-diagnoz-10720886.html Ссылка скопирована

Дэйв Кулье сообщил о болезни / Коллаж Главред, фото Instagram/dcoulier

Кратко:

Что случилось со здоровьем актера

О какой болезни он сообщил

Популярный американский актер Дэйв Кулье борется с раком языка спустя несколько месяцев после объявления о победе над лимфомой.

Как пишет Page Six, в программе "Today" во вторник звезда сериала "Полный дом" рассказал о своём последнем диагнозе, назвав эту новость "шоком для организма".

видео дня

66-летний актёр пояснил: "Это совершенно не связано с моей неходжкинской лимфомой. Это новый вид рака. Я подумал: "Вы шутите?"

Он отметил, что врачи "сказали, что это может быть связано с вирусом ВПЧ, который он перенёс до 30 лет назад", который мог "активироваться и превратиться в карциному".

Кулье назвал свой рак "весьма поддающимся лечению" с "90-процентной вероятностью излечимости".

Дэйв Кулье сообщил о болезни / Фото Instagram/dcoulier

Звезда сериала "Полный дом" сообщил зрителям: "Врач сказал, что прогноз хороший, но мы немедленно начнём лучевую терапию".

Лечение, которое он проходил до сих пор, было "совершенно другим", чем химиотерапия, которую он перенёс в прошлом году. "Это не так агрессивно, но побочные эффекты всё же есть", — сказал Кулье.

В ноябре 2024 года он рассказал о своём диагнозе лимфома 3 стадии в программе "Today", а в начале этого года был объявлен излечившимся от рака.

Кулье узнал о ремиссии в тот же день, когда стал дедушкой, рассказал он слушателям подкаста "How Rude, Tanneritos!" в апреле.

Дэйв Кулье сообщил о болезни / Фото Instagram/dcoulier

"Это был потрясающий день", — восторженно воскликнул он тогда.

Шесть месяцев спустя Кулье узнал диагноз рака ротоглотки языка, связанного с ВПЧ, после того, как "ему сделали ПЭТ-сканирование, и на снимке что-то вспыхнуло".

"Лучшее в том, что у меня был рак, что помогло мне обнаружить другой вид рака. Это заявление кажется безумным, но это правда", — сказал он во вторник, всё ещё признавая трудности "эмоциональной" борьбы.

"Это психологически истощает. Это также огромная нагрузка на мою жену Мелиссу, которая, в свою очередь, истощает меня больше всего, учитывая, как это влияет на неё", — продолжил Кулье. Он также сообщил, что настроен очень оптимистично.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и мире:

Ранее Главред сообщил, что 3 декабря, музыкальный продюсер конкурса певица Джамала огласила имена артистов, которые вошли в шортлист.

Ранее также в террористической России сообщили о смерти актрисы и бывшей жены актера-алкоголика Михаила Ефремова - Ксении Качалиной.

О персоне: Дэйв Кулье Дэвид Алан Кулье — американский актёр и комик. Наиболее известен по ролям Джоуи Гладстона в ситкоме ABC "Полный дом", Питера Венкмана в "Настоящих охотниках за привидениями" и Энимала и Банзена Ханидью в "Малышах Маппетов". Он также снялся в рождественском фильме 2007 года "Семейный праздник".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред