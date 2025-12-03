Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Голливудскому актеру поставили смертельный диагноз

Алена Кюпели
3 декабря 2025, 12:47
162
Кулье назвал свой рак "весьма поддающимся лечению" с "90-процентной вероятностью излечимости".
Дэйв Кулье сообщил о болезни
Дэйв Кулье сообщил о болезни / Коллаж Главред, фото Instagram/dcoulier

Кратко:

  • Что случилось со здоровьем актера
  • О какой болезни он сообщил

Популярный американский актер Дэйв Кулье борется с раком языка спустя несколько месяцев после объявления о победе над лимфомой.

Как пишет Page Six, в программе "Today" во вторник звезда сериала "Полный дом" рассказал о своём последнем диагнозе, назвав эту новость "шоком для организма".

видео дня

66-летний актёр пояснил: "Это совершенно не связано с моей неходжкинской лимфомой. Это новый вид рака. Я подумал: "Вы шутите?"

Он отметил, что врачи "сказали, что это может быть связано с вирусом ВПЧ, который он перенёс до 30 лет назад", который мог "активироваться и превратиться в карциному".

Кулье назвал свой рак "весьма поддающимся лечению" с "90-процентной вероятностью излечимости".

Дэйв Кулье сообщил о болезни
Дэйв Кулье сообщил о болезни / Фото Instagram/dcoulier

Звезда сериала "Полный дом" сообщил зрителям: "Врач сказал, что прогноз хороший, но мы немедленно начнём лучевую терапию".

Лечение, которое он проходил до сих пор, было "совершенно другим", чем химиотерапия, которую он перенёс в прошлом году. "Это не так агрессивно, но побочные эффекты всё же есть", — сказал Кулье.

В ноябре 2024 года он рассказал о своём диагнозе лимфома 3 стадии в программе "Today", а в начале этого года был объявлен излечившимся от рака.

Кулье узнал о ремиссии в тот же день, когда стал дедушкой, рассказал он слушателям подкаста "How Rude, Tanneritos!" в апреле.

Дэйв Кулье сообщил о болезни
Дэйв Кулье сообщил о болезни / Фото Instagram/dcoulier

"Это был потрясающий день", — восторженно воскликнул он тогда.

Шесть месяцев спустя Кулье узнал диагноз рака ротоглотки языка, связанного с ВПЧ, после того, как "ему сделали ПЭТ-сканирование, и на снимке что-то вспыхнуло".

"Лучшее в том, что у меня был рак, что помогло мне обнаружить другой вид рака. Это заявление кажется безумным, но это правда", — сказал он во вторник, всё ещё признавая трудности "эмоциональной" борьбы.

"Это психологически истощает. Это также огромная нагрузка на мою жену Мелиссу, которая, в свою очередь, истощает меня больше всего, учитывая, как это влияет на неё", — продолжил Кулье. Он также сообщил, что настроен очень оптимистично.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и мире:

Ранее Главред сообщил, что 3 декабря, музыкальный продюсер конкурса певица Джамала огласила имена артистов, которые вошли в шортлист.

Ранее также в террористической России сообщили о смерти актрисы и бывшей жены актера-алкоголика Михаила Ефремова - Ксении Качалиной.

О персоне: Дэйв Кулье

Дэвид Алан Кулье — американский актёр и комик. Наиболее известен по ролям Джоуи Гладстона в ситкоме ABC "Полный дом", Питера Венкмана в "Настоящих охотниках за привидениями" и Энимала и Банзена Ханидью в "Малышах Маппетов". Он также снялся в рождественском фильме 2007 года "Семейный праздник".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Скачки температуры и много осадков: когда погода в Украине покажет характер

Скачки температуры и много осадков: когда погода в Украине покажет характер

13:45Синоптик
В Bild заявили о полной оккупации Покровска - в Генштабе сделали важное заявление

В Bild заявили о полной оккупации Покровска - в Генштабе сделали важное заявление

13:20Фронт
В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

12:25Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Грязь просто отпадет сама: хитрый способ отмыть многолетний нагар со сковородки

Грязь просто отпадет сама: хитрый способ отмыть многолетний нагар со сковородки

"Не каждая страна может таким похвастаться": под центром Киева нашли уникальный клад

"Не каждая страна может таким похвастаться": под центром Киева нашли уникальный клад

Последние новости

13:57

Почему вареные яйца нельзя бросать в холодную воду: ответ удивит

13:53

Путин играет на интересах Трампа: эксперт раскрыл, как Кремль манипулирует США

13:45

Скачки температуры и много осадков: когда погода в Украине покажет характер

13:20

В Bild заявили о полной оккупации Покровска - в Генштабе сделали важное заявление

12:58

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогнозВидео

Трамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - ЖовтенкоТрамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - Жовтенко
12:58

Украина потеряла целые города: эксперт назвала ужасные демографические подсчеты

12:47

Голливудскому актеру поставили смертельный диагноз

12:25

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атакиВидео

12:21

Уже стоит запасаться: любимый новогодний напиток украинцев скоро подорожает

Реклама
12:12

Украина готовит новую встречу в Брюсселе с партнерами: о чем будут говорить

12:00

Аппетиты растут: Селезнев - об угрозах Путина "санитарной зоной" на севере

11:55

Бронь по новым правилам: кто получит защиту от мобилизации уже с 4 декабря

11:51

Путин не отверг мирный план Трампа - в Кремле раскрыли детали переговоров с США

11:39

"Все делает по делу": Андрей Исаенко назвал лучшего актера в Украине

11:32

"Путин надувается как шарик": в СНБО заявили о новой реальности на фронте

11:17

Всего три ингредиента: шикарный салат "Нежный" станет королем вашего столаВидео

11:15

Путин "набросился" с угрозами на Украину и Европу - какая реальная цель Кремля

11:13

Фраза "бегущая строка" имеет только один перевод: как правильно ее говоритьВидео

11:03

Национальный отбор на Евровидение-2026: кто вошел в шортлист конкурсантов

10:57

Может стать магнитом для денег или ссор: когда наряжать елку в декабре 2026

Реклама
10:52

Европа пытается убедить Китай: изменит ли Пекин курс в отношении войны в Украине

10:35

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

10:28

Чиновник 10 лет получал зарплату, но на работу не ходил: как его наказали

10:16

"Трудно удерживать позиции": в ВСУ заявили о проблемах на одном направлении

09:49

После Москвы: встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером внезапно отменили в Брюсселе

09:44

Умерла российская актриса Ксения Качалина

09:42

Елена Тополя сделала заявление о любовнике на фоне развода с мужем

09:23

Четырех знаков зодиака ждут переживания и беспокойства перед Новым годом

09:18

Продолжается борьба за 30-50 км территорий: Рубио назвал ключевой вопрос войныВидео

09:02

Гороскоп Таро на завтра 2 декабря: Тельцам - большие шаги, Девам - цели

09:01

"Туристический визит, а не путь к миру": в Sky News заявили о провале миссии Уиткоффа в РФ

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 декабря (обновляется)

08:32

Пламенный столб в небе: дроны уничтожили нефтебазу РФ в Тамбовской областиВидео

08:19

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

РФ применила непривычно-рекордное количество "Кинжалов" за месяцмнение

07:51

Дочь Киркорова опустила известную продюсершу из-за подарка

07:47

Путин заставил Кушнера и Уиткоффа ждать три часа: детали ночных переговоров в Москве

06:47

Идёт "совсем другой процесс": в Кремле сказали, будет ли новогоднее перемирие на фронте

06:10

Чего ждать после завершения войнымнение

06:00

"Убил за пять месяцев": Игорь Кондратюк рассказал о страшной трагедии в семье

Реклама
05:43

Гороскоп на завтра 4 декабря: Ракам - зависть, Близнецам - переживания

05:00

Голова пойдет кругом от перемен: каких знаков зодиака скоро закружит вихрь эмоций

04:17

"Скучаю": Терен откровенно высказался про разрыв отношений с Мандзюк

03:50

Названы знаки зодиака, которые разбогатеют в 2026 году: кто попал в список

03:32

Трамп хочет "продать Украину": раскрыт план США по войне и возможные последствия

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке пингвина на льду за 15 секунд

02:23

Как быстро вывести запах пота с верхней одежды: простые домашние методы без стиралки

01:33

Прошлое не хочет отпускать: астрологи назвали ТОП-4 самых ностальгических знака

00:48

"Не завидую тренеру, который сменит Костюка": легенда сборной раскрыл кризис Динамо

00:08

Обсуждали несколько планов: первые заявления Кремля после завершения переговоров

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять