Исполнитель хита Gangnam Style Psy попал под следствие - что нарушил артист

Анонимный источник пожаловался на Псая.

https://glavred.info/starnews/ispolnitel-hita-gangnam-style-psy-popal-pod-sledstvie-chto-narushil-artist-10693484.html Ссылка скопирована

Psy Gangnam Style - Пак Че Сан находится под подозрением полиции / коллаж: Главред, фото: Скриншот YouTube, instagram.com/42psy42

Читайте больше:

В чем подозревают Psy

Что об этом говорят представители звезды

Южнокорейский репер Psy (Пак Че Сан), который получил мировую известность благодаря треку Gangnam Style, попал под следствие. В Сеуле открыто расследование по подозрению в нарушении им закона об охране здоровья.

По данным правоохранительных органов артист с 2022 года получал рецепты на психотропные препараты, вроде "Золпидема" и "Ксанакса", через третьих лиц. При этом сам Сан за последние три года врача не посещал. Вышеуказанные лекарства используют для лечения нарушений сна и депрессии.

видео дня

Расследование было открыто после заявления анонимного источника. Сейчас медицинское учреждение, которым были выданы рецепты, проверяют. Лечащий врач Псая отмечает - его звездный пациент проходил лечение дистанционно.

Агентство P Nation, которое представляет Пак Че Сана, также сделало заявление: там подтвердили, что их клиент действительно имеет диагностированное расстройство сна, но рецепты на лекарства он получал законным путем. "У Psy диагностировано хроническое нарушение сна, и он принимает снотворные препараты по назначению врача. Однако не было никаких рецептов через посредников, хотя в некоторых случаях третьи лица получали лекарства от его имени", - сообщает издание Yonhap.

Смотрите клип Psy - Gangnam Style:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о сложном периоде в жизни и карьере голливудской украинки Милы Кунис. Актриса не могла себе позволить обычную еду, а ее тело превратилось в один сплошной синяк.

Также звезда "Баффи - истребительница вампиров", американская актриса Каризма Карпентер, раскрыла правду о своем возвращении в сериал. Его ремейк находится на стадии разработки и подбора актеров.

Читайте также:

О персоне: Psy Пак Чэсан (Пак Чэ Сан) - южнокорейский исполнитель и автор песен, выступающий под псевдонимом Psy. Известен своими юмористическими видеоклипами и концертными выступлениями, сообщает Википедия. Его наиболее известная работа - трек и клип "Gangnam Style". Они были выпущены летом 2012 года. Видео на целых 5 лет стало самым просматриваемым музыкальным роликом на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред