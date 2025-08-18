"Какой взрослый мужчинка": третья жена Гусева показала полуторагодовалого сына

Валерия Гусева похвасталась малышом - копией его отца.

Олег Гусев жена - Валерия Гусева показала сына Юрия / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oleg.gusiev

В январе 2024 года Олег и Валерия Гусева стали родителями

Жена спортсмена показала, как их ребенок выглядит сейчас

Валерия Гусева (в девичестве - Солод) - третья жена помощника главного тренера "Динамо" и экс-футболиста Олега Гусева. В январе 2024 года она родила спортсмену сына Юрия.

Личными кадрами Валерия делится не так уж и часто, но, провожая уходящее лето, решила сделать исключение из правила. В ее блоге в Instagram появились фотографии Юры, которому сейчас полтора годика.

Маленький мужчинка очень похож на своего отца, имеет светлые волосы и голубые глаза. В комментариях малыш получил массу комплиментов.

Олег Гусев жена - Валерия Гусева показала сына Юрия / instagram.com/valeriia_gusieva

Олег Гусев жена - Валерия Гусева показала сына Юрия / instagram.com/valeriia_gusieva

Юрий Гусев - третий и самый младший из детей Олега Гусева. До Валерии спортсмен был дважды женат: жена Олеся в 2005 году родила Гусеву сына Алексея (парень пошел по стопам отца в спортивной карьере), Мария подарила ему дочь Александру (2014). Олег Гусев поддерживает отношения со всеми своими детьми.

Олег Гусев с сыном Алексеем / instagram.com/oleg.gusiev

Олег Гусев с дочерью Александрой / instagram.com/oleg.gusiev

О персоне: Олег Гусев Олег Гусев - бывший украинский футболист, фланговый полузащитник. Футболист года в Украине (2005). 30 июля 2020 года Гусев вошел в тренерский штаб футбольного клуба "Динамо" (Киев), где занял должность ассистента главного тренера, сообщает Википедия.

