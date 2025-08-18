"Какой взрослый мужчинка": третья жена Гусева показала полуторагодовалого сына

Кратко:
- В январе 2024 года Олег и Валерия Гусева стали родителями
- Жена спортсмена показала, как их ребенок выглядит сейчас
Валерия Гусева (в девичестве - Солод) - третья жена помощника главного тренера "Динамо" и экс-футболиста Олега Гусева. В январе 2024 года она родила спортсмену сына Юрия.
Личными кадрами Валерия делится не так уж и часто, но, провожая уходящее лето, решила сделать исключение из правила. В ее блоге в Instagram появились фотографии Юры, которому сейчас полтора годика.
Маленький мужчинка очень похож на своего отца, имеет светлые волосы и голубые глаза. В комментариях малыш получил массу комплиментов.
Юрий Гусев - третий и самый младший из детей Олега Гусева. До Валерии спортсмен был дважды женат: жена Олеся в 2005 году родила Гусеву сына Алексея (парень пошел по стопам отца в спортивной карьере), Мария подарила ему дочь Александру (2014). Олег Гусев поддерживает отношения со всеми своими детьми.
О персоне: Олег Гусев
Олег Гусев - бывший украинский футболист, фланговый полузащитник. Футболист года в Украине (2005). 30 июля 2020 года Гусев вошел в тренерский штаб футбольного клуба "Динамо" (Киев), где занял должность ассистента главного тренера, сообщает Википедия.
