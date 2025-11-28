"На что он способен": жена скандального Билоуса рассказала о его любовнице

Кратко:
- Ирина Билоус дала интервью по поводу обвинения мужа
- Как она защитилась за него
Жена украинского режиссера Андрея Билоуса, которого подозревают в сексуальном насилии над студентками, Ирина Билоус стала на защиту мужа.
В интервью изданию "Гордон" Ирина призналась, что когда-то у Билоуса могла быть любовница.
"Я Андрея хорошо знаю, мы в браке 30 лет. Видела его во всех состояниях, и я точно знаю, на что он способен, а на что – нет. Скажу непопулярную вещь: я предполагаю, что 10 лет назад у него была любовница. Всякое было, и крутились возле него, и ухаживали, и среди ночи звонили. Но чтобы было насилие... Ну это бред. Это просто месть в подходящий момент", - поделилась жена режиссера.
Также ранее она заявляла, что ее муж не отправлял никому сообщения интимного характера, а все материалы по его делу просто месть и подстава.
"Дело каждому стало по-своему выгодным – общественным организациям показать свою активность в этом деле и получить гранты, кто-то получит эмоции, кто-то выгоду, кто-то американское гражданство, а кто-то – чувство мести за личные обиды", - отмечала Ирина.
Жена режиссера подчеркнула, что дело ее мужа - "это месть двух-трех человек, которые психологически накрутили других".
Скандал с Андреем Билоусом
В конце января 2025 года в Сети появилось видео о домогательствах со стороны Андрея Билоуса. Его бывшая студентка София Сапожник, проживающая в США, заявила, что долгое время боялась рассказывать о случившемся. После заявления другие студентки и актрисы рассказали свои истории, связанные с режиссером. Возле театра прошли митинги с призывом отстранить Андрея от должности, после чего он самостоятельно написал заявление об увольнении.
Затем заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко сообщила ему о подозрении в совершении уголовных преступлений по статьям, предусматривающим наказание за изнасилование и сексуальное насилие.
