"На что он способен": жена скандального Билоуса рассказала о его любовнице

Ирина Билоус рассказала о браке со скандальным режиссером.

Ирина Билоус стала на защиту мужа / коллаж: Главред, фото: скрин видео

Кратко:

Ирина Билоус дала интервью по поводу обвинения мужа

Как она защитилась за него

Жена украинского режиссера Андрея Билоуса, которого подозревают в сексуальном насилии над студентками, Ирина Билоус стала на защиту мужа.

В интервью изданию "Гордон" Ирина призналась, что когда-то у Билоуса могла быть любовница.

"Я Андрея хорошо знаю, мы в браке 30 лет. Видела его во всех состояниях, и я точно знаю, на что он способен, а на что – нет. Скажу непопулярную вещь: я предполагаю, что 10 лет назад у него была любовница. Всякое было, и крутились возле него, и ухаживали, и среди ночи звонили. Но чтобы было насилие... Ну это бред. Это просто месть в подходящий момент", - поделилась жена режиссера.

Андрей Билоус / фото: скрин видео

Также ранее она заявляла, что ее муж не отправлял никому сообщения интимного характера, а все материалы по его делу просто месть и подстава.

"Дело каждому стало по-своему выгодным – общественным организациям показать свою активность в этом деле и получить гранты, кто-то получит эмоции, кто-то выгоду, кто-то американское гражданство, а кто-то – чувство мести за личные обиды", - отмечала Ирина.

Жена режиссера подчеркнула, что дело ее мужа - "это месть двух-трех человек, которые психологически накрутили других".

Скандал с Андреем Билоусом

В конце января 2025 года в Сети появилось видео о домогательствах со стороны Андрея Билоуса. Его бывшая студентка София Сапожник, проживающая в США, заявила, что долгое время боялась рассказывать о случившемся. После заявления другие студентки и актрисы рассказали свои истории, связанные с режиссером. Возле театра прошли митинги с призывом отстранить Андрея от должности, после чего он самостоятельно написал заявление об увольнении.

Затем заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко сообщила ему о подозрении в совершении уголовных преступлений по статьям, предусматривающим наказание за изнасилование и сексуальное насилие.

