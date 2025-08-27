Регина Тодоренко не может дождаться родов.

Когда-то украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, а сейчас предательница Украины, находится на последних месяцах беременности.

Как сообщила запроданка на своей странице в соцсетях, она чувствует большой дискомфорт.

"3:50. Начинается процесс выдавливания ребер маленькими, еще не родившимися ножками… 4:30. Толчки такие будто внутри меня чемпион по реслингу. 5:00. Очень хочется родить", - отметила Регина.

Тодоренко поделилась, что делает дыхательные практики, чтобы хоть немного облегчить свое состояние.

"Ждун", - подытожила ведущая.

На фото она позировала в машине, на ней был топ, который обтянул ее немалый живот.

Личная жизнь Регины Тодоренко

Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, в 2018 году. Пара воспитывает двоих сыновей и сейчас в ожидании третьего ребенка. В СМИ часто появляются слухи о том, что супруги ссорятся из-за непростого характера Топалова.

О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

