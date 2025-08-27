Кратко:
- Регина Тодоренко пожаловалось на сложности
- Как себя чувствует предательница
Когда-то украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, а сейчас предательница Украины, находится на последних месяцах беременности.
Как сообщила запроданка на своей странице в соцсетях, она чувствует большой дискомфорт.
"3:50. Начинается процесс выдавливания ребер маленькими, еще не родившимися ножками… 4:30. Толчки такие будто внутри меня чемпион по реслингу. 5:00. Очень хочется родить", - отметила Регина.
Тодоренко поделилась, что делает дыхательные практики, чтобы хоть немного облегчить свое состояние.
"Ждун", - подытожила ведущая.
На фото она позировала в машине, на ней был топ, который обтянул ее немалый живот.
Личная жизнь Регины Тодоренко
Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, в 2018 году. Пара воспитывает двоих сыновей и сейчас в ожидании третьего ребенка. В СМИ часто появляются слухи о том, что супруги ссорятся из-за непростого характера Топалова.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, в Сети появилось фото Софии Ротару с поклонником, который показал, как она выглядит вблизи без обработки снимка. Судя по подписи публикации, кадр был сделан 22 августа в Киеве.
А также Божена Рынска заявила, что заболела ковидом из-за певца Валерия Меладзе. Также она подчеркнула, что имела билет на концерт артиста, но не смогла присутствовать из-за болезни.
Вас может заинтересовать:
- Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали
- Почему Никита Пресняков развелся с женой на самом деле: "Недостаточно"
- Впервые за много лет: Ани Лорак кардинально сменила прическу и стала блондинкой
О персоне: Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред