Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Не буду говорить, что самый достойный": KHAYAT потроллил заявление Jerry Heil

Кристина Трохимчук
27 ноября 2025, 15:44
21
KHAYAT и Jerry Heil прошли в лонглист Национального отбора на Евровидение 2026.
KHAYAT ответил Jerry Heil
KHAYAT ответил Jerry Heil / коллаж: Главред, фото: instagram.com, KHAYAT, Jerry Heil

Вы узнаете:

  • KHAYAT отреагировал на проходжение в лонглист Нацотбора
  • Как он ответил Jerry Heil

Украинский певец KHAYAT рассказал о своем решении в четвертый раз принимать участие в Национальном отборе на Евровидение-2026 и тонко потроллил свою колегу Jerry Heil. Артист поделился в Instagram своей целью на отборе.

KHAYAT раскрыл, что отправил на рассмотрение Джамалы целых две конкурсные песни. Одна из них понравилась продюсеру Национального отбора и вошла в лонглист.

видео дня
KHAYAT
KHAYAT возвращается на Нацотбор / фото: instagram.com, KHAYAT

"Я подавал две абсолютно полярные заявки и действительно очень рад, что выбрали именно ту песню, которую выбрали, потому что она актуальна не только для меня, как для сонграйтера - она максимально синхронизируется с нашим настоящим", — признался певец.

Артист также тонко потроллил другую участницу Нацотбора Jerry Heil, которая недавно заявила, что участвует в конкурсе ради того, чтобы продвигать украинскую музыку в мировые чарты. Также KHAYAT рассказал, для чего решил попробовать свои силы в четвертый раз.

Jerry Heil
Jerry Heil участвовала в Евровидении 2024 / фото: instagram.com, Jerry Heil

"Я не буду говорить, что я самый достойный представитель Украины в этом году и я хочу популяризировать украинскую культуру, потому что это и так априори понятно, что каждый финалист Нацотбора в перспективе станет представителем украинской культуры, поэтому моя мотивация в первую очередь касается песни, потому что это конкурс песни. Я борюсь не за право поехать на "Евровидение" или выступить в финале Нацотбора, а за право взять слово и я имею песню, которая может стать этим словом", — пояснил участник.

Национальный отбор 2026 - лонглист

Недавно музыкальный продюсер Национального отбора-2026 Джамала огласила лонглист участников конкурса. В список вошли ANSTAY, Jerry Heil, Karyotype, KHAYAT, LAUD, LELÉKA, MOLODI, MON FIA, Monokate, Mr. Vel, OKS, The Elliens, Valeriya Force, Марта Адамчук, ЩукаРиба.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российская певица Алла Пугачева, которая публично поддержала Украину после начала террористического вторжения РФ, продолжает сталкиваться с неприятностями на родине. Певицу могут лишить права собственности на участок у ее поместья в Солнечногорске.

Также российская скандальная актриса и телеведущая Лариса Гузеева, внесенная в базу "Миротворец" за посещение оккупированного Россией Крыма, развелась с мужем. Кризис в отношениях пары начался еще в 2009 году, когда она публично заговорила о своей измене.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Jerry Heil

Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Нацотбор на Евровидение 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар ушел в крутое пике, евро стремительно дешевеет: курс валют на 28 ноября

Доллар ушел в крутое пике, евро стремительно дешевеет: курс валют на 28 ноября

16:31Экономика
"Мы согласны, но есть условие": Путин сделал громкое заявление об окончании войны

"Мы согласны, но есть условие": Путин сделал громкое заявление об окончании войны

15:53Война
Лукашенко резко раскритиковал мирный план США - что не понравилось диктатору

Лукашенко резко раскритиковал мирный план США - что не понравилось диктатору

15:33Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Постановочная сцена": появилась информация о помолвке Melovin

"Постановочная сцена": появилась информация о помолвке Melovin

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

Последние новости

16:40

Массовые сливы материалов из НАБУ обнаружили еще во время обысков у "решалы" от Бюро Христенко, – эксперт

16:36

"Какое дно": Ханде Эрчел закатила вечеринку в Москве и призналась в любви к РФ

16:31

Доллар ушел в крутое пике, евро стремительно дешевеет: курс валют на 28 ноября

15:55

О химии можно забыть: простое натуральное средство уничтожает плесень мгновенноВидео

15:53

"Мы согласны, но есть условие": Путин сделал громкое заявление об окончании войныВидео

Счет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – ОрешкинСчет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – Орешкин
15:51

Развертывание иностранных войск в Украине: в Турции назвали условие

15:44

"Не буду говорить, что самый достойный": KHAYAT потроллил заявление Jerry HeilВидео

15:33

Лукашенко резко раскритиковал мирный план США - что не понравилось диктаторуВидео

15:25

Цены упадут еще до Нового года: базовый продукт станет доступнее для украинцев

Реклама
15:01

Усиленная магнитная буря атаковала Украину: людям стоит приготовиться к последствиям

14:59

Женщина узнала о невероятных способностях своей овчарки: что научился делать пес

14:53

Поставки РФ отрезали, а оккупантов заблокировали: ВСУ отбивают важный город

14:49

Новогодняя закуска в тарталетках с шикарной начинкой - очень вкусноВидео

14:49

Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с пятимесячным сыном

14:38

Может заклинить и ржаветь: когда нельзя оставлять авто на "ручнике"

14:33

Власти РФ устроили проблемы Алле Пугачевой - что призошло

14:30

На самом популярном направлении поезда будут курсировать каждый час: раскрыты детали

14:29

Жена тяжелобольного Adam вышла на связь и рассказала о состоянии артиста

14:22

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

14:12

Гороскоп Таро на завтра 28 ноября: Ракам - изобилие, Весам - верность себе

Реклама
14:02

"Мы не причастны": Олег Винник дал заднюю и сделал громкое заявление

13:55

В шаге от потери Гуляйполя: в Deepstate рассказали о ситуации на фронте

13:54

Всего три движения ножом: как быстро почистить и порезать болгарский перец

13:50

Мирный план Трампа зашел в тупик: в The Atlantic раскрыли судьбу переговоров

13:35

Сковорода больше не нужна: неожиданный способ готовит яичницу быстрее и лучшеВидео

13:32

Актеры сериала "Очень странные дела" сделали приятный сюрприз украинцам — деталиВидео

13:24

"Испытания": Ольга Сумская публично рассказала об измене Виталия Борисюка

13:16

Черная Пятница 2025 в Алло: все о главной распродаже года новости компании

12:59

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

12:57

До Нового года может и не успеть: политолог сказал, когда закончится войнаВидео

12:57

Сибига анонсировал встречу переговорных команд Украины и США: что известно

12:49

Как на украинском называть "тюль": благозвучные варианты, которые все игнорируютВидео

12:41

"Сердце поет": разведенная Камалия засветила кольцо на безымянном пальце

12:14

Секрет свежих полотенец: один простой трюк ускоряет сушку и избавляет от запахаВидео

12:13

Кристина Орбакайте приняла важное решение - куда она приехала

12:00

Михаил Поплавский: Счастье – наша молодость актуально

11:56

Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

11:52

Бундесвер готовится: СМИ раскрыли тайный план Германии на случай войны с РФ

11:50

Почему ёлка осыпается через неделю: названо самое опасное место для новогодней красавицы

11:45

Путинистка Лариса Гузеева осталась без третьего мужа - что произошло

Реклама
11:13

Легендарный секрет стиральной машины: одна деталь полностью меняет правила игрыВидео

11:03

Атака РФ на Тернополь: в больнице умерла 12-летняя девочка, ее мать также погибла

11:03

Защита неба усилится: Британия будет производить перехватчики Шахедов для Украины

10:46

Живые елки готовят на продажу: сколько будут стоить новогодние деревья в Украине

10:41

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

10:32

"Хватаешься за голову": дипломат разгромил "мирный план" Трампа

10:17

Дмитрий Комаров сходил на свидание с известной певицей — деталиВидео

10:14

Пятна с посуды исчезают за 5 минут: простое средство творит чудеса без химииВидео

10:03

Меган Маркл обвинили в воровстве: что произошло

10:02

Сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс: в ISW назвали точные сроки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять