"Не буду говорить, что самый достойный": KHAYAT потроллил заявление Jerry Heil

KHAYAT и Jerry Heil прошли в лонглист Национального отбора на Евровидение 2026.

KHAYAT ответил Jerry Heil / коллаж: Главред, фото: instagram.com, KHAYAT, Jerry Heil

Вы узнаете:

KHAYAT отреагировал на проходжение в лонглист Нацотбора

Как он ответил Jerry Heil

Украинский певец KHAYAT рассказал о своем решении в четвертый раз принимать участие в Национальном отборе на Евровидение-2026 и тонко потроллил свою колегу Jerry Heil. Артист поделился в Instagram своей целью на отборе.

KHAYAT раскрыл, что отправил на рассмотрение Джамалы целых две конкурсные песни. Одна из них понравилась продюсеру Национального отбора и вошла в лонглист.

KHAYAT возвращается на Нацотбор / фото: instagram.com, KHAYAT

"Я подавал две абсолютно полярные заявки и действительно очень рад, что выбрали именно ту песню, которую выбрали, потому что она актуальна не только для меня, как для сонграйтера - она максимально синхронизируется с нашим настоящим", — признался певец.

Артист также тонко потроллил другую участницу Нацотбора Jerry Heil, которая недавно заявила, что участвует в конкурсе ради того, чтобы продвигать украинскую музыку в мировые чарты. Также KHAYAT рассказал, для чего решил попробовать свои силы в четвертый раз.

Jerry Heil участвовала в Евровидении 2024 / фото: instagram.com, Jerry Heil

"Я не буду говорить, что я самый достойный представитель Украины в этом году и я хочу популяризировать украинскую культуру, потому что это и так априори понятно, что каждый финалист Нацотбора в перспективе станет представителем украинской культуры, поэтому моя мотивация в первую очередь касается песни, потому что это конкурс песни. Я борюсь не за право поехать на "Евровидение" или выступить в финале Нацотбора, а за право взять слово и я имею песню, которая может стать этим словом", — пояснил участник.

Национальный отбор 2026 - лонглист

Недавно музыкальный продюсер Национального отбора-2026 Джамала огласила лонглист участников конкурса. В список вошли ANSTAY, Jerry Heil, Karyotype, KHAYAT, LAUD, LELÉKA, MOLODI, MON FIA, Monokate, Mr. Vel, OKS, The Elliens, Valeriya Force, Марта Адамчук, ЩукаРиба.

О персоне: Jerry Heil Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

