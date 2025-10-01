Киркоров рассказал о планах своих детей и порадовался за то, что никто из них не собирается петь.

Дети Киркорова не видят себя артистами/ Коллаж Главред, фото скриншот ТикТок

Дочь певца-путиниста Филиппа Киркорова, который активно поддерживает российское террористическое нападение на Украину, оказывается боится публичности.

Об этом сообщил сам путинист во время очередного короткого интервью российским пропагандистам.

Киркорова спросили о том, кем его видят в будущем его дети - Алла-Виктория и Мартин Киркоровы. По словам путиниста, его дети не хотят идти по стопам отца.

Филипп Киркоров с дочкой / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Они сами этого не хотят слава тебе Господи. Видят, сколько это труда и что себе не принадлежишь. Они у меня достаточно скромные ребята и стараются держаться в тени — никуда не ходят, боятся света камер. Не боятся даже, а избегают. Дети, как ни крути, хотят себе собственной судьбы. Слава Богу, что они выбирают себе другой путь в жизни и я уже понимаю какой. Мартин — спорт, Алла-Виктория рисует, художник. На сцену не рвутся, стихи не читают, в театр не идут. А там уж как получится", — заявил путинист Филипп Киркоров.

Сын Филиппа Киркорова Мартин / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Раньше Главред сообщал, что российский певец Филипп Киркоров поддержал пропагандистку Маргариту Симоньян после смерти ее мужа Тиграна Кеосаяна. Путинист заявил, что "душа Тиграна обрела покой" и "память о нем будет светлой и живет в наших воспоминаниях".

Также Филипп Киркоров опустил недавний песенный конкурс"Интервидение", который стал жалкой пародией террористической России на "Евровидение". Киркоров не появился ни на красной дорожке, ни на самом мероприятии.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

