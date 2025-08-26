Превратилась в ребёнка: звезда "Трех мушкетеров" перестала реагировать на дочь

Кратко:
- Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери
- Как себя чувствует актриса
Состояние знаменитой актрисы Маргариты Тереховой, которая прославилась ролью Миледи в советской киноадаптации романа "Три мушкетера", ухудшилось. Об этом рассказала её дочь Анна Терехова в интервью росСМИ.
Звезда советского кино уже 16 лет страдает от болезни Альцгеймера и прикована к постели. По словам дочери Маргариты, распознать, понимает ли её мать, уже невозможно.
"Я могу только догадываться, понимает ли она меня. Но я вижу её прекрасные волосы, могу гладить ее нежные руки. И это чудо", — поделилась Анна.
По словам дочери, Маргарита Терехова уже воспринимает мир совершенно по-другому.
"Она стала таким прекрасным ребёночком, который всему радуется", — рассказала Анна Терехова.
