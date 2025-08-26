Превратилась в ребёнка: звезда "Трех мушкетеров" перестала реагировать на дочь

Дочь Маргариты Тереховой раскрыла правду о состоянии больной актрисы.

Маргарита Терехова - болезнь / колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com, Анна Терехова

Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери

Как себя чувствует актриса

Состояние знаменитой актрисы Маргариты Тереховой, которая прославилась ролью Миледи в советской киноадаптации романа "Три мушкетера", ухудшилось. Об этом рассказала её дочь Анна Терехова в интервью росСМИ.

Звезда советского кино уже 16 лет страдает от болезни Альцгеймера и прикована к постели. По словам дочери Маргариты, распознать, понимает ли её мать, уже невозможно.

Маргарита Терехова - "Три мушкетёра" / фото: imdb.com

"Я могу только догадываться, понимает ли она меня. Но я вижу её прекрасные волосы, могу гладить ее нежные руки. И это чудо", — поделилась Анна.

По словам дочери, Маргарита Терехова уже воспринимает мир совершенно по-другому.

"Она стала таким прекрасным ребёночком, который всему радуется", — рассказала Анна Терехова.

