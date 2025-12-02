"Решила сообщить": Анна Сагайдачная высказалась о третьей беременности

Сагайдачная шокировала друзей важной новостью.

Анна Сагайдачная муж дети - актриса ответила на слухи о беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Кратко:

Анна Сагайдачная - мама двоих детей

Недавно появились слухи о том, что артистка готовится стать матерью в третий раз

Через неделю младшей дочери украинской актрисы Анны Сагайдачной исполнится один годик. В канун этого события артистка решила сообщить своим близким важную новость.

В социальных сетях Анна не стала раскрывать, что же такого особенного происходит в ее жизни, но показала, как сильно удивились ее друзья. В комментариях к видео многие предположили, что Сагайдачная беременная в третий раз.

Второй самой популярной версией оказалось вероятное замужество актрисы: в 2023 году она объявила о разводе с отцом ее сына Тимура. Нового партнера, от которого Анна родила дочь Миру, она скрывает.

Позже, в комментарии для "Ранку у великому місті" Анна Сагайдачная опровергла слухи о третьей беременности. "Я? Боже! Я немного поправилась. Вы что? Нет", - заявила актриса.

Анна Сагайдачная муж дети - актриса ответила на слухи о беременности / Скриншот YouTube

О персоне: Анна Сагайдачная Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.

