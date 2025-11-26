Укр
Читать на украинском
  Новости
  Звёзды

Сестра Веры Брежневой лишила путиниста Цекало миллионов

Алена Кюпели
26 ноября 2025, 13:12обновлено 26 ноября, 13:54
124
Цекало имеет двух детей от Виктории Галушко, которым он много лет не платил алименты.
Виктория Галушка требует алименты от Цекало
Виктория Галушка требовала алименты от Цекало / коллаж: Главред, фото: Starface, САП

Кратко:

  • Почему Цекало заплатил деньги
  • Сколько он был должен

Украинец по происхождению, российский музыкальный продюсер Александр Цекало, выплатил многомиллионный долг своей бывшей жене и сестре Веры Брежневой Виктории Галушко.

Как известно, Цекало имеет двух детей от Виктории Галушко, которым он много лет не платил алименты. Российские пропагандисты сообщили, что наконец-то Цекало собрался с мыслями и выплатил многомиллионные долги.

видео дня
Цекало с женой приехали в террористическую Россию
Цекало с женой приехали в террористическую Россию / Фото Дневники знаменитостей

По данным пропагандистов России, в августе женщина запросила 48,9 млн рублей за годы невыплаты алиментов. За четыре месяца Цекало выплатил почти половину долга и остался должен 28,9 млн рублей, рассказали в суде 24 ноября.

Утверждается, что Цекало должен был перечислять бывшей около 1,7 млн в месяц на 17-летнюю дочь Александру и 13-летнего сына Михаила.

Цекало ужасно поступил с женой
Цекало ужасно поступил с женой / Фото ОК

После получения иска от Галушки продюсер рассказывал, что исправно выплачивает алименты. Женщина, по его словам, без его ведома продала дом на Рублевке, который он оставил детям, увезла детей из Москвы и не дает отцу с ними видеться.

Александр Цекало и Виктория Галушка прожили в браке десять лет. Сейчас продюсер женат на художнице Дарине Эрвин, супруги живут в США.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее нехарактерное фото Александра Цекало попало в сеть. На фото - он позирует с сигаретой, а также рядом с полотном. Примечательная деталь - Цекало находится в костюме Адама, демонстрируя не сильно атлетическое телосложение.

Отметим, ранее Главред писал, что у девушки стали заметными и выдающимися уши. Они настолько стали большими, что комментаторы подумали о том, что она их нарастила.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Александр Цекало

Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.
Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Цекало новости шоу бизнеса
