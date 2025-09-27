Путинист решил для удобства похоронить умерших родственников в одном месте.

Филипп Киркоров решил перезахоронить родственников / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

Киркоров проводит перезахоронение своих родственников

Где покоятся его родные

Российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживает российское террористическое вторжение в Украину, активно заботится о том, чтобы перезахоронить своих умерших родственников в одном месте. Как сообщают росСМИ, он уже перевез в РФ прах своих мамы и бабушки.

Киркоров пожаловался, что ему все труднее ездить в Болгарию на могилы своих близких, поэтому он придумал странное решение. Он решил перезахоронить всех своих родственников на Троекуровском кладбище в Москве. Сейчас певец проходит все необходимые бюрократические процедуры.

Филипп Киркоров перезахоронил мать / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Прах бабушки и мамы я перевез из Болгарии в Москву. Сейчас пытаюсь найти прах дедушки, который похоронен на Донском кладбище. Его зовут Мартин, в честь кого я и назвал своего сына. Хочу их всех собрать", — рассказал о своих планах путинист.

Как отметил сам Киркоров, найти прах деда на московском кладбище и перезахоронить его оказалось сложнее, чем перевезти маму и бабушку из другой страны.

Филипп Киркоров ищет могилу деда / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Всеми правдами и неправдами они достали прах мамы и бабушки и привезли в Москву. Но оказалось, прах дедушки, который в Москве, изъять куда труднее. Сейчас прохожу много бюрократических моментов и надеюсь, все получится", — поделился Филипп.

Киркоров также поставил себе крайний срок исполнения задуманного. Он надеется закончить все процедуры до годовщины смерти Бедроса Киркорова, который скончался в марте этого года.

Филипп Киркоров с отцом Бедросом Киркоровым / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Филипп Киркоров — болезнь

Озабоченность путиниста Филиппа Киркорова вечной жизнью можно объяснить состоянием его здоровья. Как сообщали СМИ ранее, певец болен сахарным диабетом и его состояние может ухудшиться в любую минуту. Кроме этого, Киркоров забрал из Дубая своих детей, чтобы они всегда были рядом и в случае плохого исхода могли попрощаться с отцом.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

