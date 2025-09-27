Сообщается, что актриса Гаврилова страдала от неизлечимого заболевания.

В Рф скончалась популярная актриса / Коллаж Главред, фото Стархит

В террористической России стало известно о смерти популярной актрисы Людмилы Гавриловой.

Как пишут российские пропагандисты, она прославилась благодаря съемкам в "Мимино", а также в сериалах "Глухарь" и "Склифосовский-11".

Сообщается, что в последние годы звезда страдала от цирроза печени и проблем с сердцем. Незадолго до смерти ее госпитализировали в одну из столичных клиник.

Умрела Людмила Гаврилова / Фото Кинотеатр.ру

Врачи делали все возможное, чтобы поставить актрису на ноги, но в больничной палате ей становилось все хуже и хуже. Медики не смогли реанимировать 73-летнюю актрису.

О смерти Гавриловой сообщили ее коллеги Евгения Шевченко и сын Таир Газиев. Причины скоропостижной кончины актрисы они не уточнили.

О персоне: Людмила Гаврилова Людмила Гаврилова — советская и российская актриса театра и кино, преподаватель кафедры актёрского мастерства Театрального училища имени Б. В. Щукина, ведущая информационно-познавательного канала "Настроение" на канале "ТВ Центр". Заслуженная артистка РФ.

