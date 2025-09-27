В РФ скончалась популярная актриса, звезда "Мимино" и "Глухаря"

Кратко:
- В каких фильмах играла Гаврилова
- В каком возрасте она умерла
В террористической России стало известно о смерти популярной актрисы Людмилы Гавриловой.
Как пишут российские пропагандисты, она прославилась благодаря съемкам в "Мимино", а также в сериалах "Глухарь" и "Склифосовский-11".
Сообщается, что в последние годы звезда страдала от цирроза печени и проблем с сердцем. Незадолго до смерти ее госпитализировали в одну из столичных клиник.
Врачи делали все возможное, чтобы поставить актрису на ноги, но в больничной палате ей становилось все хуже и хуже. Медики не смогли реанимировать 73-летнюю актрису.
О смерти Гавриловой сообщили ее коллеги Евгения Шевченко и сын Таир Газиев. Причины скоропостижной кончины актрисы они не уточнили.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе. На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.
А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков. В комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.
Вас также может заинтересовать:
- Умерла суперзвезда Клаудия Кардинале - муза Феллини и Висконти
- "Она убивает долго и больно": умер знаменитый фотограф Миша Педан
- Умер Тигран Кеосаян: что написала Симоньян
О персоне: Людмила Гаврилова
Людмила Гаврилова — советская и российская актриса театра и кино, преподаватель кафедры актёрского мастерства Театрального училища имени Б. В. Щукина, ведущая информационно-познавательного канала "Настроение" на канале "ТВ Центр". Заслуженная артистка РФ.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред