'Волновалась за ребенка': предательница Лорак раскрыла свой главный страх

Ани Лорак поделилась своими переживаниями с известной украинской ведущей.

https://glavred.info/starnews/volnovalas-za-rebenka-predatelnica-lorak-raskryla-svoy-glavnyy-strah-10707833.html Ссылка скопирована

Ани Лорак с дочкой Софией / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Подопечная Ани Лорак обратилась к ней в начале полномасштабного вторжения

Что ответила предательница Украины

Украинская телеведущая Ирина Хоменко рассказала, почему обращалась к Ани Лорак в начале войны и какую реакцию получила от некогда украинской певицы. В интервью OBOZ.UA бывшая подопечная Лорак на шоу "Голос країни" вспомнила, какой артистка была до полномасштабного вторжения и как делилась с участниками своими переживаниями.

По мнению Хоменко, во время участия в шоу "Голос страны" Лорак усердно работала над развитием своих подопечных, которые впоследствии стали известным украинскими артистами. Ведущая отметила, что это был очень сильный сезон.

видео дня

"Надо признать, что она работала на проекте с отдачей - была максимально заинтересована абсолютно всеми подопечными. И из того сезона вышло немало артистов, которые стали известными: Саша Зарицкая, группа KAZKA - тоже у Ани Лорак, Никита Алексеев - также она тренировала", - рассказала Ирина.

Ани Лорак была тренером "Голоса страны" / фото: instagram.com, Ани Лорак

Как вспомнила ведущая, во время съемок в "Голосе страны" предательница не только занималась своими обязанностями наставника, но и делилась с подопечными своими проблемами. В частности, она очень волновалась за дочь Софию.

"Поступали угрозы, очень волновалась за ребенка. Ее пытались вытеснить из шоу-бизнеса как конкурентку. Но после начала российской агрессии каждый сам для себя решал, как поступить - по совести к своей стране или нет", - отметила Хоменко.

Ани Лорак молчит о войне в Украине / фото: instagram.com, Ани Лорак

Ирина рассказала, что после начала полномасштабного вторжения неоднократно писала Ани Лорак и пыталась выяснить причины ее поведения. Реакция запроданки удивила подопечную.

"Когда началось полномасштабное вторжение, я написала Ани Лорак, реакции не было - ноль. Я писала, писала, пока не поняла: ее просто нет. Каждый человек в такой момент делает выбор. Война всегда черно-белая: либо ты на одной стороне, либо на другой. Нет тонов, нет цветов. Убивают детей, женщин, мужчин. Поэтому для меня она перестала быть человеком, с которым хочу иметь дело: отписалась в соцсетях, заблокировала везде - и больше не хочу ничего общего", - подытожила Ирина Хоменко.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российская певица Ани Лорак показала свежее фото дочери Софии, которую она родила от гражданина Турции - Мурата Налчаджиоглу. Поводом для фото стал концерт другого российского артиста, который поддерживает военное вторжение в Украину - Сергея Лазарева.

Также российская певица Ани Лорак отказалась от ужинов, чтобы сбросить лишний вес. Она недовольна своей фигурой и активно пытается похудеть. Предательница подчеркнула, что легко отказалась от вечернего приема пищи, ведь давно ограничивает себя в еде.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак - певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, стала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 года сообщила, что во второй раз вышла замуж.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред