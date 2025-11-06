Впервые в истории участия: украинка стала Вице-мисс Земля-2025

Мария Желяскова покорила конкурс своей красотой и сиянием.

Вице-Мисс Земля-2025 впервые стала украинка Мария Желяскова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/missearth_ukraine, instagram.com/missukraine_official

Кто занял первое место на Мисс Земля-2025

Как Мария Желяскова отреагировала на свой триумф

Пятого ноября на Филиппинах состоялся финал международного конкурса красоты Мисс Земля-2025. Первое место среди красавиц со всего мира заняла представительница Чехии Наталья Пушкинова.

Что же касается Марии Желясковой, Мисс Украина Земля, то она совершила исторический шаг для нашей страны в этом конкурсе. Украинская красавица стала Вице-мисс Земля-2025 - впервые за историю участия Украины в соревновании.

"Я безгранично счастлива! С гордостью и силой я представляла свою родную страну. Я благодарна за все, что имею. Благодарна Богу за благословение, за то, что именно сейчас я здесь — и могу с гордостью поднять флаг Украины перед всем миром. Сегодня осуществилась история, которую наша страна вписала золотыми буквами в страницы конкурса Мисс Земля. Я невероятно счастлива и горда быть частью этого момента для Украины", - написала Желяскова в своем блоге в Instagram.

Вице-Мисс Земля-2025 впервые стала украинка Мария Желяскова / фото: instagram.com/mariamillion_

На странице "Мисс Украина" Марию поздравили с личным триумфом и большим событием для престижа нашей страны: "Ваша грация, интеллект и преданность планете действительно сияли на международной арене. Вы заставили Украину гордиться вами, и вдохновили многих своей силой, искренностью и красотой — как внутренней, так и внешней".

Вице-Мисс Земля-2025 впервые стала украинка Мария Желяскова / фото: instagram.com/missukraine_official

Вместе с Украиной титулы Miss Earth Runner-Up также получили конкурсантки из Бразилии, Чили и Филиппин.

