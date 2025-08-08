Всем так можно: Могилевская легла на асфальт в центре Крещатика

Кратко:
- Почему Могилевская устроила пикник в центре
- Какую песню она перевела
Украинская известная певица Наталья Могилевская легла на асфальт напротив столичного ЦУМа и устроила там импровизированный пикник.
На своей странице в Instagram, она показала видео, как стелит подстилку прямо на асфальт, раскладывает все для пикника и укладывается с бокалом прямо в центре столицы.
Оказалось, что импровизированный пикник - это акция, посвященная выходу украинской версии песни "Полюби меня такой". Могилевская перевела свой хит и спела его на украинском языке.
Поклонники певицы оценили новинку и прокомментировали урбанистический пикник певицы.
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочериСофии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
