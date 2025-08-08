Всем так можно: Могилевская легла на асфальт в центре Крещатика

Певица Наталья Могилевская вышла в центр Киева и улеглась на асфальт.

Могилевская показала пикник на дороге / Коллаж Главред, фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

Почему Могилевская устроила пикник в центре

Какую песню она перевела

Украинская известная певица Наталья Могилевская легла на асфальт напротив столичного ЦУМа и устроила там импровизированный пикник.

На своей странице в Instagram, она показала видео, как стелит подстилку прямо на асфальт, раскладывает все для пикника и укладывается с бокалом прямо в центре столицы.

Оказалось, что импровизированный пикник - это акция, посвященная выходу украинской версии песни "Полюби меня такой". Могилевская перевела свой хит и спела его на украинском языке.

Поклонники певицы оценили новинку и прокомментировали урбанистический пикник певицы.

Комментаторы оценили акцию Могилевской / Фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

