Юрия Дудя приговорили к тюремному сроку

Алена Кюпели
14 ноября 2025, 17:04
Российский журналист Юрий Дудь может оказаться в тюрьме.
Юрия Дудя приговорили к тюрьме
Юрия Дудя приговорили к тюрьме / Коллаж Главред, фото Instagram/yurydud

Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь, который считает себя оппозиционным и якобы выступает против нападения России на Украину, приговорен почти к двум годам тюрьмы.

Как сообщают российские пропагандисты, мировой судья Басманного района Москвы заочно приговорил журналиста Юрия Дудя (признан в России иноагентом) к 1 году 10 месяцам колонии общего режима за неисполнение обязанностей, налагаемых этим статусом.

В прокуратуре Москвы сообщили, что Дудь признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах).

Юрий Дудь
Юрий Дудь может быть у тюрьме / Фото РБК

"Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы и рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Дудя заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в надзорном ведомстве.

Дудь
Юрий Дудь признан иноагентом / скриншот из видео

По данным прокуратуры, Дудь в течение года дважды привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Журналист "находясь за пределами Российской Федерации, в нарушение порядка деятельности иностранного агента в мае 2025 года опубликовал два материала в одном из мессенджеров без указания на то, что они созданы или распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента либо касаются его деятельности".

Ранее Главред, известный российский журналист и блогер Юрий Дудь выставил на продажу свою квартиру в Москве. После того, как россия развязала полномасштабную войну на территории Украины, он уехал в другую страну и, видимо, не планирует возвращаться на родину.

Ранее также ранее российский блогер и журналист Юрий Дудь, который публично поддержал Украину, посвятил свой новый выпуск беженцам из Украины. В новом сюжете он показал, как его друзья-россияне, которые живут в Будапеште, помогают беженцам из Украины.

О персоне: Юрий Дудь

Юрий Дудь - российский журналист, видеоблогер, теле- и радиоведущий. Один из бывших главных редакторов издания Sports.ru]. Начинал карьеру как спортивный журналист.

11:46

Тушил собственную квартиру: история спасателя, семья которого чудом выжила после обстрела РФФотоВидео

11:46

"Загорелись волосы, все было в дыму": киевлянка рассказала о пережитом во время атаки РФ

11:41

Китайский гороскоп на завтра 15 ноября: Быкам - ошибки, Лошадям - бунт

11:41

Все в дыму и огне, есть погибшие: россияне нанесли удар по рынку в ЧерноморскеФотоВидео

11:32

Вернется: путинист Пресняков объявил о решении разведенного сына

11:26

Ответ на террор РФ: Зеленский рассказал об ударах "Нептуном" по оккупантамВидео

11:22

Настоящий "взрыв" мозга: надо найти скрытое число за 23 секунды

11:15

"Больше давления": в Британии оценили, готов ли Путин закончить войну

11:10

"Я сейчас умру, там дети мои": женщина не может сдержать слез возле места удара по КиевуФотоВидео

11:08

Машет фонариком и просит помощи: Ярославский рассказал о жестоком обстреле Киева

