Юрия Дудя приговорили к тюремному сроку

Российский журналист Юрий Дудь может оказаться в тюрьме.

Юрия Дудя приговорили к тюрьме / Коллаж Главред, фото Instagram/yurydud

Кратко:

За что могут посадить Дудя

Какой срок ему грозит

Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь, который считает себя оппозиционным и якобы выступает против нападения России на Украину, приговорен почти к двум годам тюрьмы.

Как сообщают российские пропагандисты, мировой судья Басманного района Москвы заочно приговорил журналиста Юрия Дудя (признан в России иноагентом) к 1 году 10 месяцам колонии общего режима за неисполнение обязанностей, налагаемых этим статусом.

В прокуратуре Москвы сообщили, что Дудь признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах).

Юрий Дудь может быть у тюрьме / Фото РБК

"Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы и рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Дудя заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в надзорном ведомстве.

Юрий Дудь признан иноагентом / скриншот из видео

По данным прокуратуры, Дудь в течение года дважды привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Журналист "находясь за пределами Российской Федерации, в нарушение порядка деятельности иностранного агента в мае 2025 года опубликовал два материала в одном из мессенджеров без указания на то, что они созданы или распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента либо касаются его деятельности".

Ранее Главред, известный российский журналист и блогер Юрий Дудь выставил на продажу свою квартиру в Москве. После того, как россия развязала полномасштабную войну на территории Украины, он уехал в другую страну и, видимо, не планирует возвращаться на родину.

Ранее также ранее российский блогер и журналист Юрий Дудь, который публично поддержал Украину, посвятил свой новый выпуск беженцам из Украины. В новом сюжете он показал, как его друзья-россияне, которые живут в Будапеште, помогают беженцам из Украины.

О персоне: Юрий Дудь Юрий Дудь - российский журналист, видеоблогер, теле- и радиоведущий. Один из бывших главных редакторов издания Sports.ru]. Начинал карьеру как спортивный журналист.

