Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Жена Юрия Ткача похвасталась необычным талантом дочери

Анна Подгорная
20 ноября 2025, 01:30
1
11-летняя Лиза Ткач уверенно завоевывает собственную аудиторию.
Юрий Ткач с женой и дочерью
Юрий Ткач с женой показали талант 11-летней дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Вкратце:

  • Дочь Юрия Ткача развивает певческий талант
  • Мама Лизы показала фрагмент из ее выступления

Единственная дочь Юрия и Виктории Ткач растет весьма артистичной девочкой. Таланты 11-летней Лизы родители всячески поддерживают.

К примеру, недавно на странице Виктории Ткач в Instagram появился ролик, как ее дочь исполняет хит Алены Омаргалиевой "Не п'яна – закохана". Лиза прекрасно владеет своим голосом, и легко берет сложные ноты - вокал девочки в комментариях вызвал массу восторга.

Жена Юрия Ткача в шутку подписала ролик: "11 лет, а уже оправдывается... Такие они, хиты современности". Сам артист написал, как сильно любит свою талантливую наследницу.

Лиза Ткач
Юрий Ткач с женой показали талант 11-летней дочери / фото: instagram.com/viktoriya_tka4
Лиза Ткач
Юрий Ткач с женой показали талант 11-летней дочери / фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Смотрите видео выступления Лизы Ткач с песней Алены Омаргалиевой - "Не п'яна – закохана":

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о планах Alyona Alyona на замужество. Украинская рэп-исполнительница планирует создать семью, о чем сообщила в недавнем интервью.

Также Даша Астафьева высказалась о звездных браках и губительном влиянии на них шоу-бизнеса. Кроме того звезда отметила, что нередко она становится жертвой нетактичных вопросов о личной жизни.

Читайте также:

О персоне: Юрий Ткач

Юрий Ткач - украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами-4", "Лига смеха" и "Игры приколов". В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Юрий Ткач новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина может получить новые системы вооружения: Мерц сделал важное заявление

Украина может получить новые системы вооружения: Мерц сделал важное заявление

01:44Мир
РФ готовит новую массированную атаку: эксперт объясняет выбор целей и сроки

РФ готовит новую массированную атаку: эксперт объясняет выбор целей и сроки

00:09Война
"Прорвали сильнейшую линию фронта": в Bild заявили о продвижении россиян

"Прорвали сильнейшую линию фронта": в Bild заявили о продвижении россиян

23:25Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 20 ноября: Раки сорвут куш, Козерогам - серьезная ссора

Гороскоп на сегодня 20 ноября: Раки сорвут куш, Козерогам - серьезная ссора

Судьба подарит трем знакам зодиака сказочное богатство уже вот-вот: кто озолотится

Судьба подарит трем знакам зодиака сказочное богатство уже вот-вот: кто озолотится

Последние новости

01:44

Украина может получить новые системы вооружения: Мерц сделал важное заявление

01:30

Жена Юрия Ткача похвасталась необычным талантом дочериВидео

01:13

Как выбрать ИБП, UPS и EcoFlow: эксперт развеял мифы и дал практические советыВидео

00:09

РФ готовит новую массированную атаку: эксперт объясняет выбор целей и сроки

19 ноября, среда
23:25

"Прорвали сильнейшую линию фронта": в Bild заявили о продвижении россиян

Перемирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - ЯременкоПеремирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - Яременко
22:57

Степану Гиге сделали операцию: что известно о состоянии певца

22:54

Горящий Кремль на матче Украины: в РФ знатно "подгорело" из-за баннера фанатов

22:42

Кит Келлог объявил об отставке с должности спецпредставителя Трампа - какова причина

22:30

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Реклама
21:56

Машина стоит, а батарея садится: механик назвал невидимых "пожирателей" энергии

21:46

Зеленский назвал единственное условие окончания войны и форматы переговоров с РФ

21:18

Водителей массово штрафуют за неправильное торможение - в чем причина

21:17

Окна станут кристально прозрачными: чудо-средство удивит небывалой чистотой

21:03

Во сколько стоит ужинать зимой - ученые раскрыли неприятный секрет

20:53

Почему гениальный "мирный план чебурека" повторит судьбу всех предыдущихмнение

20:49

"Максимально тяжелая ситуация": Буданов рассказал о реальной обстановке в Покровске

20:43

День рождения Мег Райан: топ-5 лучших фильмов с актрисой

20:08

Семьи горели заживо, все окутало огнем: раскрыты жуткие подробности из ТернополяФото

20:04

Равнозначно капитуляции: СМИ раскрыли, что предусматривает "мирный план" США и РФ

19:56

Чем подкормить абрикос в ноябре, чтобы цветочные почки не замерзли веснойВидео

Реклама
19:56

Несут негативную энергетику: какие три популярных цветка не стоит дарить близким

19:54

Симоньян стала лежачей: как прогрессирует болезнь путинистки

19:52

Мощный ускоритель для мобильного телефона: один ход "взорвёт" скорость ИнтернетаВидео

19:32

Как в России реагируют на украинский коррупционный скандалмнение

19:27

Возобновление переговоров между Украиной и РФ - раскрыто, как должна закончиться война

19:20

После увольнения Гринчук: Кабмин назначил временного министра энергетики

19:08

Почти 10 часов пробыл под завалами: в Тернополе чудом спасли молодого парняФотоВидео

18:52

Угроза от домашней консервации: эксперт рассказал, когда закрутки становятся опасными

18:49

Повседневный продукт резко прыгнет в цене до конца года: какая будет стоимость

18:48

Простой трюк меняет всё: полотенца сохнут быстрее и пахнут свежестьюВидео

18:44

План РФ по разрушению энергосистемы Украины: в ГУР предупредили о тяжелой зиме

18:17

Когда закончится война России против Украины - Буданов оценил прогноз Трампа

18:01

В квартире будет "Африка": чем и как правильно утеплить балкон изнутриВидео

18:01

София Ротару вышла на связь после удара РФ по Тернополю - что она сделалаВидео

17:58

Какие области Украины в наибольшей зоне риска: эксперт объяснил закономерность атак РФ

17:56

Жесткие графики отключения света на 20 ноября: часов с электроэнергией будет мало

17:38

"Они туда попрутся": названо условие, при котором россияне могут пойти на Днепр

17:34

Трагедия в Тернополе: стало известно, какими ракетами РФ атаковала многоэтажки

17:21

Чтение и запрет на российский контент: Педан поделился правилами воспитания сына

17:15

Три поколения Малфоев: звезда "Гарри Поттера" вернулся к роли 14 лет спустяВидео

Реклама
17:06

Эксперимент на грани фантастики: люди целый год будут жить "на Марсе" одни

16:57

"Вульгарная, все напоказ": в сети появилось новое видео дочери Лорак

16:43

В Украине нашли забытую крыивку, которая спрятана под землей: как она выглядитВидео

16:42

Раскрыт тайный план окончания войны - что готовят США и Россия для Украины

16:41

Часть "Слуг" призывает сформировать новую коалицию и правительство: нардеп раскрыл подробности

16:36

Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

16:30

Магамедрасулов не имеет никакого отношения к расследованию дела Миндича - эксперт

16:28

Из-под завалов достали тела детей: жуткие подробности из ТернополяФотоВидео

16:12

"С привкусом карнавала": национальный костюм "Мисс Вселенная Украина" возмутил сетьВидео

16:10

Почему первые банкноты Украины получили странное название "яичница": ответ удивит

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять