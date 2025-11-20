Жена Юрия Ткача похвасталась необычным талантом дочери

11-летняя Лиза Ткач уверенно завоевывает собственную аудиторию.

Юрий Ткач с женой показали талант 11-летней дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Единственная дочь Юрия и Виктории Ткач растет весьма артистичной девочкой. Таланты 11-летней Лизы родители всячески поддерживают.

К примеру, недавно на странице Виктории Ткач в Instagram появился ролик, как ее дочь исполняет хит Алены Омаргалиевой "Не п'яна – закохана". Лиза прекрасно владеет своим голосом, и легко берет сложные ноты - вокал девочки в комментариях вызвал массу восторга.

Жена Юрия Ткача в шутку подписала ролик: "11 лет, а уже оправдывается... Такие они, хиты современности". Сам артист написал, как сильно любит свою талантливую наследницу.

Юрий Ткач с женой показали талант 11-летней дочери / фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Юрий Ткач с женой показали талант 11-летней дочери / фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Смотрите видео выступления Лизы Ткач с песней Алены Омаргалиевой - "Не п'яна – закохана":

О персоне: Юрий Ткач Юрий Ткач - украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами-4", "Лига смеха" и "Игры приколов". В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, сообщает Википедия.

