Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри

Леди Фредерик Виндзор заявила, что члены королевской семьи живут в "полнейшем аду".

"Чем больше я узнаю королевскую семью, тем больше понимаю, что их жизнь — сущий ад, а такой уровень непрошеной славы — это тоже пытка", — заявила британская актриса, урождённая Софи Уинклман, газете Times в интервью.

"Никто из них не участвовал в британском музыкальном телешоу „Pop Idol" или чём-то подобном, чтобы прославиться", — добавила она.

По ее словам, находиться под таким ослепляющим светом прожектора с самого рождения, не знать, кому можно доверять, не знать, предаст ли кто-нибудь тебя, постоянно читать о тебе ложь — это просто жестоко.

король Чарльз III

Леди Фредерик Виндзор, которая в 2009 году вышла замуж за лорда Фредерика Виндзора, сына принца Майкла Кентского, троюродного брата короля Карла III, сказала, что "сочувствует" всем членам королевской семьи.

"Не думаю, что жизнь под таким пристальным вниманием и давлением можно назвать здоровой, но у них нет выбора", — поделилась она.

В другой части интервью 45-летняя леди Фредерик Виндзор рассказала о своей свадьбе.

О персоне: король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

