Живут в аду: раскрыта правда о жизни королевской семьи

Алена Кюпели
13 ноября 2025, 21:28
Стало известно, как живет королевская семья.
Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри
Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Почему она сочувствует семье
  • О чем она говорила

Леди Фредерик Виндзор заявила, что члены королевской семьи живут в "полнейшем аду".

"Чем больше я узнаю королевскую семью, тем больше понимаю, что их жизнь — сущий ад, а такой уровень непрошеной славы — это тоже пытка", — заявила британская актриса, урождённая Софи Уинклман, газете Times в интервью.

"Никто из них не участвовал в британском музыкальном телешоу „Pop Idol" или чём-то подобном, чтобы прославиться", — добавила она.

По ее словам, находиться под таким ослепляющим светом прожектора с самого рождения, не знать, кому можно доверять, не знать, предаст ли кто-нибудь тебя, постоянно читать о тебе ложь — это просто жестоко.

король Чарльз III
король Чарльз III / ua.depositphotos.com

Леди Фредерик Виндзор, которая в 2009 году вышла замуж за лорда Фредерика Виндзора, сына принца Майкла Кентского, троюродного брата короля Карла III, сказала, что "сочувствует" всем членам королевской семьи.

"Не думаю, что жизнь под таким пристальным вниманием и давлением можно назвать здоровой, но у них нет выбора", — поделилась она.

В другой части интервью 45-летняя леди Фредерик Виндзор рассказала о своей свадьбе.

Ранее стало известно о том, что 4 ноября Дэвид Бекхэм получил одно из самых важных отличий в своей жизни. Король Великобритании Чарльз ІІІ посвятил его в рыцари.

Ранее Главред сообщал, что Принц Гарри был "ошеломлён" решением короля Чарльза лишить своего младшего брата, принца Эндрю, всех королевских титулов.

О персоне: король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

