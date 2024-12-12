Звезда "Памфира" Яцентюк в "Аргументе кино" рассказал, как снимали одну из самых тяжелых сцен в фильме - эротическую

Каждую субботу на телеканале 1+1 Украина показывают культовую киноклассику и громкие премьеры.

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Александр Яцентюк рассказал, как в Памфире снималась эротическая сцена / Коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

14 декабря в 23:00 в "Аргументе кино" на телеканале 1+1 Украина зрители увидят художественный фильм "Памфир" - одну из самых ярких украинских кинопремьер последних лет. Лента, получившая международное признание, рассказывает о семейных связях, ответственности за собственный выбор и последствия, а также о борьбе за счастье.

"Памфир", режиссером которого выступил Дмитрий Сухолиткий-Собчук, была впервые представлена на 75-м Каннском кинофестивале 2022 года в программе "Двухнедельник режиссеров" и получила положительные отзывы критиков и зрителей. Лента получила главный приз международного кинофестиваля в Каире, гран-при Киевского международного кинофестиваля "Молодость", стала участницей многих международных кинофестивалей. "Памфир" назван в числе лучших фильмов 2023 года по версии британского The Guardian.

Эта история - не просто кино, а многослойный культурный продукт, раскрывающий жизнь на украинском пограничье через призму семейных конфликтов и традиций. В фильме использованы аутентичные ритуалы и фольклорные мотивы, которые делают его уникальным явлением в современном кинематографе.

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В студию "Аргумента кино" к Егору Гордееву пришел исполнитель главной роли, актер Александр Яцентюк. В разговоре он так описал, о чем этот фильм: "Это скорее семейная, чем криминальная драма. Это история об отце и сыне. О неразрывных отношениях, которые, к сожалению, есть не во многих семьях. Люди могут доверять друг другу независимо от возраста. В съемках мне помог личный опыт общения с сыном".

Егор Гордеев отметил, что "Памфир" - это первое украинское кино "с самой органичной эротической сценой". И что он не помнит больше украинских лент, где было бы так "натуралистично, без ханжества, показана эротично история любви, страсти мужчины и женщины".

"Я не уверен, что могу об этом говорить без актрисы Соломии Кирилловой, но там была проделана работа со стороны режиссера. Когда ты раздеваешься догола, а вокруг тебя 60 человек стоит, то это слишком... Были определенные моменты, которые мы предварительно проговорили с Соломией. Подготавливали себя к этой сцене. Было несколько дублей (и это самое трудное), потому что ты хочешь, чтобы все сняли за раз. В день съемок, а ты уже знаком с партнершей, тебе уже гораздо легче, какой-то большой груз слетает", - рассказывает Александр Яцентюк.

Ведущий отметил, что ролью главного героя Леонида в этой ленте Яцентюк поставил высокую планку. А что дальше? Какие планы?

"Надо уметь обнуляться. "Памфир" - это замечательная история. Но я отношусь к тем актерам, которые бы хотели сбросить, обнулиться и не тянуть дальше тот шлейф "Памфира", а бросать себе новые вызовы. Хочется открывать какие-то другие грани. Например, пойти в комедию. В зависимости от материала, я, пожалуй, согласился бы на какую-то женскую роль. Или роль с ЛГБТ-тематикой. Для меня нет табу. Все дело в материале", - рассказывает Александр Яцентюк.

Смотрите фильм "Памфир" 14 декабря в 23:00 на телеканале 1+1 Украина в "Аргументе кино".

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