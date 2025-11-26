Звезду "Американского пирога" засняли в ужасном виде после инцидента с наркотиками

Тара Рид сообщила, что в баре накануне ей что-то подсыпали в напиток и она оказалась в больнице.

Американскую актрису накачали наркотиками / Коллаж Главред, фото Instagram/tarareid

Звезда популярного американского фильма "Американский пирог" Тара Рид раскрыла "жуткие" подробности о том, как её якобы накачали наркотиками в баре чикагского отеля в минувшие выходные.

"Это просто ужасно. Это касается всех — не только девушек, но и парней, всех. С напитками нужно быть очень осторожными", — рассказала актриса, которую цитирует Page Six.

Американская актриса оказалась в неприятной ситуации / Фото Instagram/tarareid

"Я потеряла сознание на восемь часов", - рассказала она.

50-летняя актриса "Американского пирога" заявила, что её доставили из отеля DoubleTree by Hilton в аэропорту Чикаго О’Хара — Роузмонт в местную больницу, где она "очнулась восемь часов спустя".

Американская актриса оказалась в неприятной ситуации / Фото TMZ

Рид также сообщила изданию, что врачи не проводили анализ крови на алкоголь, добавив: "Они просто сказали, что вы были под кайфом. Вот что они сказали. Они сказали: „Вас отравили вчера вечером в баре"".

Кроме того, она отметила, что не знает, что именно ей якобы подсыпали, потому что, хотя её "проверяли, чтобы определить, какой это был наркотик", она "не стала спрашивать".

"Всё было как-то неопределённо. Всё было как-то размыто… Я даже не могу это объяснить, потому что не знаю, что произошло", — добавила Рид.

Затем она повторила, что понятия не имеет, что врачи "сделали" в больнице, "потому что она была без сознания".

О персоне: Тара Рид Тара Рид - американская актриса и продюсер. В 1999 году Рид сыграла роль Вики в скандальной молодёжной комедии "Американский пирог", которая принесла ей славу и статус секс-символа. С 2003 по 2005 год Рид появилась в фильмах "Дочь моего босса" и "Один в темноте". В 2005 году Рид сняла своё шоу на канале "Е". В 2012 году на экраны вышло продолжение комедии "Американский пирог".

