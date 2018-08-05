Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини

Эрика Герцег похвасталась фигурой на отдыхе

Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег поделилась с подписчиками фото и видео с отдыха в Турции.

На своей странице в Instagram певица поделилась соблазнительным фото и видео –она запечатлена лежа на шезлонге в купальнике, демонстрируя свою упругую грудь и идеальные формы.

«Обожаю лето! Ты была уже на море? У меня пока только так получилось, завтра работаем, и раньше попали в Турцию...так приятно», - поделилась Герцег.

Подписчики восхитились стройными формами артистки, назвав ее идеальной.

«Эричка, ваше тело - идеально! Просто восторг!», «Огонь», «Очень красивая», «Как всегда великолепна!», - восхищались поклонники.

Ранее Эрика Герцег похвасталась полуобнаженной фигурой.