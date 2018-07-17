Солистка "ВИА Гра" похвасталась полуобнаженной фигурой

Солистка "ВИА Гры" Эрика Герцег поделилась с фанатами фото, на котором продемонстрировала сексуальное тело.

На своей странице в Instagram певица поделилась соблазнительным фото – на снимке она запечатлена лежа на шезлонге в купальнике, демонстрируя свою упругую грудь и идеальные формы.

Меньше чем за сутки поклонники отметили фото в почти 28 тысяч лайков, однако оставить комплименты красавице они не смогли – артистка отключила возможность комментировать этот кадр.

Ранее Эрика Герцег опубликовала пикантные фото.