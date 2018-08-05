Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото

Мила Йовович любит возиться в огороде, как истинная украинка

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович создала возле своего дома импровизированную дачу, где выращивает натуральные овощи и фрукты.

"Захотелось отдохнуть от моды и опубликовать некоторые садовые фотографии. Я так взволнована, потому что сорвала свой первый арбуз в саду! Я еще не пробовала его. Клянусь, кабачки растут так быстро, что я вряд ли смогу их собрать, прежде чем они станут "монстрами", - поделилась знаменитость эмоциями с подписчиками в Instagram.

По словам Йовович, она также собрала со своей органической грядки лук, огурцы и помидоры. Голливудская актриса призналась, что ее дочери – 10-летняя Эвер и 3-летняя Дешиел – помогают возиться в огороде. Особенно девочки любят собирать с Милой Йовович урожай.

"Видеть, какое удовольствие получает Дешиел, собирая редиску или высаживая растения, или поливая их с дедушкой – это самое приятное, что могут наблюдать родители", – отметила Мила Йовович.

Напомним, ранее Йовович украсила страницы журнала Vogue Ukraine и рассказала в интервью, почему не считает себя украинкой, как ее мама Галина Логинова.