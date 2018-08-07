"Снимал квартиру и тягал шмар". СМИ рассказали о предыдущих изменах мужа Ани Лорак

Ани Лорак и ее муж

Мурат Налчаджиоглу, «пойманный» недавно папарацци на измене супруге, поп-певице Ани Лорак, в собственном киевском караоке-клубе, давно в узких известен своими «походами налево».

Во всяком случае, именно так утверждают опрошенные журналистами портала «СтарХит» киевляне, называющие себя знакомыми звездной пары.

«Ани Лорак со своим турецким мужем давно живут в фиктивном браке. Он ей изменял, скотина, всегда. Еще беременной ее опозорил и нервы женщинами на букву «б» потрепал. Снимал квартиру в Киеве и тягал туда шмар, пока она Сонечку носила в животе. Все это знают у нас на Украине. Раньше он хоть стеснялся. А теперь совсем охренел и изменяет уже открыто»,− заявила киевлянка Амелия Поганич.

«Всю жизнь Мурат вел себя по отношению к жене скверно, он еще сто лет назад имел любовниц. Двух девушек я лично знала. У одной роман с ним был лет 7 назад, у другой − 4 года назад. Одна из них была дизайнером. Помогала им с ремонтом квартиры. Так вот, дизайн был и в постели. Не обходил этот турецкий менеджер ни одну юбку. А где он и где его жена? Он никто, обычный служащий отеля, из грязи в князи. Она сделала его крутым, а он все эти годы ее вот так «благодарит», − утверждает другая жительница столицы Светлана Коба.

Напомним, ранее СМИ рассказали, с какой девушкой муж Ани Лорак «загулял» в караоке. Позднее отец певицы рассказал о ее отношениях с Муратом.