Ани Лорак "рванула" на отдых без неверного мужа: опубликовано фото

Известная поп-исполнительница Ани Лорак отправилась с дочкой Софией на отдых в Иерусалим – через неделю после того, как в Сеть выложили видео, на котором ее супруг Мурат Налчаджиоглу "загуливает" в собственном караоке-клубе с девушкой.

Певица опубликовала фото себя, целующей дочь в нос, на своей странице в социальной сети Instagram.

Снимок быстро собрал громадное число лайков от подписчиков Лорак – более 240 тысяч.

Напомним, ранее СМИ рассказали, с какой девушкой муж Ани Лорак «загулял» в караоке. Позднее отец певицы рассказал о ее отношениях с Муратом. Кроме того, певица сняла со своей руки обручальное кольцо.