Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео

Собчак

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак спела песню украинской рок-группы "Океан Ельзи" под названием “Друг”.

Исполнительница пела, когда звучал голос лидера коллектива — музыканта Святослава Вакарчука, свидетельствует видео, опубликованное в ее Instagram Stories.

Ведущая спела на мероприятии в темноте, ее почти не видно, но голос слышно отчетливо.

Ранее жена российского рэпера Тимура Кузьминых, который выступает под псевдонимом Dino MC 47, дизайнер Марина Кузьминых (более известна как Мишаня Мишина) подтвердила, что Ксения Собчак беременна во второй раз.