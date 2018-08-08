СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы

Вероятно, юмористка вся находится в предвкушении громадных средств, которые достанутся ей при разводе.
Елена Степаненко намеревается пожертвовать церкви и различным благотворительным фондам все деньги, которые ей удастся отсудить во время развода с Евгением Петросяном.
Соответствующее сообщение опубликовал портал «Дни» со ссылкой на подругу семьи известных юмористов по имени Ирина.
По ее словам, изначально Степаненко не желала всерьез судиться с Петросяном ради имущества. «Елена говорила, что ей ничего не надо. Потом передумала, видимо, и решила забрать чуть ли не все у супруга, с которым прожила более 30 лет. Куда ей эти сотни миллионов рублей?» — заявила женщина.
По словам Ирины, Степаненко якобы неоднократно утверждала, что намерена отдать все отсуженные деньги церкви и на благотворительность.
«Я, впрочем, ей не верю — человек ведь довольно подлый, мелочный, жадный, хотя и умело скрывается под личиной добродетели», — подытожила женщина.
Напомним, ранее стало сообщалось о том, что стала известна причина развода Петросяна и Степаненко.