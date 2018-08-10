Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть

Эвелина Бледанс / Instagram

Российская актриса Эвелина Бледанс опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена в постели со своим 6-летним сыном Семеном.

"А мы ещё в постельке. Не можем оторваться друг от друга. Так иногда хочется наваляться- наобниматься и наплевать на режим", - подписала фото она.

Подписчиков Бледанс возмутило то, что актриса лежит в кровати с ребенком якобы без одежды. Некоторые из них сочли снимок "аморальным пиаром".

Фото: Instagram / Эвелина Бледанс

"Теперь я понимаю Костю Хабенского... не важно, есть ли под одеялом бельё, или нет, важно то, что вы, Эвелина, прекрасно понимали и предвидели, какую реакцию вызовут эти фотографии у людей. Но вам не важно что именно о вас думают, вы живете по принципу "Всякая реклама хороша, кроме никлолога", - написала victoria.eger.94.

"Ты совсем обалдела что ли не губи до конца своего сына и так его жаль", - пишет gkirina8.

"Совсем уже ку-ку", "Эта постановка очень странная..", "Как можно спать голой с таким повзрослевшим сыночком,он ведь понимает", "Извините, а Вы обнажённая с сыном обнимаетесь? Как-то глаз резануло", - пишут другие пользователи.

Некоторые подписчики встали на сторону артистки.

"Люди ищут во всем плохое..,у кого мысли в норме и о всякой ерунде не думают и не выискивают у других", "Как же люди стали испорчены.... Под такой чистой фотографией такие комментарии.. Вас материнской любовью обделили что ли, или от куда такие мысли, что вы позволяете писать такие вещи?..." - пишут они.

Ранее Эвелина Бледанс засветила грудь.